Handball-EM: Kroatien wahrt gegen Island Chance aufs Halbfinale

Dämpfer für Geheimfavorit Island: Gegen starke Kroaten unterliegen die Isländer knapp mit 29:30. Kroatien wahrt damit die Chance aufs Halbfinale.

Vizeweltmeister Kroatien hat seine Halbfinalchancen bei der Handball-EM gewahrt. Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Dagur Sigurdsson besiegte im ersten Hauptrundenspiel in Malmö Geheimfavorit Island nach einer packenden Partie mit 30:29 (19:15) und hat nun zwei Zähler auf dem Konto.

Kroaten zuvor ohne Punkte

Die Kroaten waren nach einer deutlichen Niederlage gegen Co-Gastgeber Schweden (25:33) ohne Punkte in die Hauptrunde gegangen. Mateo Maras war mit sieben Treffern der beste Werfer der Kroaten. Omar Ingi Magnusson von Champions-League-Sieger SC Magdeburg konnte die isländische Niederlage trotz acht Toren nicht verhindern.

Der Isländer Sigurdsson, der vor zehn Jahren in Polen die DHB-Auswahl zum EM-Titel geführt hatte, ist seit 2024 Trainer der Kroaten. Weitere Gruppengegner in Hauptrundengruppe 2 sind Ungarn, Slowenien und die Schweiz. Das ZDF zeigt das Topspiel der Gruppe, Island - Schweden am Sonntag, 25. Januar ab 17:50 Uhr, live. Die beiden besten Teams jeder Hauptrundengruppe erreichen das Halbfinale.

