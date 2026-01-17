Handball-EM: DHB-Torwart Wolff will sich Serbien in Weg stellen

Serbiens Stärken liegen bei der Handball-EM in der Defensive. Vorn fehlt es dem nächsten DHB-Gegner wohl an Durchschlagskraft, um Keeper Andreas Wolff in Verlegenheit zu bringen.

DHB-Rückhalt Andreas Wolff ist auch gegen Serbien wieder gefordert.

Das erste Spiel, sagt Alfred Gislason, "ist immer schwierig". Der Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft wirkte jedenfalls recht nachdenklich nach dem Auftakt in die Handball-EM 2026, bei dem sein Team den Gegner zwar am Ende mit 30:27 (12:8)-Toren geschlagen hatte. In einem "Riesenkampf", wie ihn Rückraumspieler Renars Uscins nannte, hatte der Favorit bis wenige Minuten vor Schluss bangen müssen.

Vor allem in der ersten Halbzeit lieferte die deutsche Handball-Nationalmannschaft um Keeper Andreas Wolff beim EM-Auftaktsieg gegen Österreich eine bärenstarke Leistung ab.

Zwar bildete die deutsche Defensive in der ersten Hälfte eine fast unüberwindbare Mauer und ließ bis Minute zehn nur ein Gegentor zu, zumal auch Keeper Andreas Wolff sofort präsent war. Und doch war "der Flow phasenweise nicht da", räumte Gislason ein.

Es fehlte das Tempo im Umschaltspiel nach vorn. Und auch der Positionsangriff hatte gegen defensivstarke Österreicher viel Luft nach oben.

Die deutschen Handballer sind mit einem Pflichtsieg gegen Österreich erfolgreich in die EM gestartet. Rückraum-Ass Julian Köster sieht noch Verbesserungsbedarf im Angriff.

Deutsche Offensive muss sich steigern

"Wir müssen uns im Angriff wirklich steigern", analysierte der Bundestrainer in der ARD. Auch der nächste deutsche Vorrundengegner Serbien (Samstag, 20.30 Uhr, ARD), das sein Auftaktspiel gegen Spanien (27:29) verlor, hat seine Stärken allerdings eindeutig in der Defensive.

Lange souverän, aber gegen Ende wird's nochmal eng: Deutschland startet mit einen 30:27-Sieg über Österreich in die Handball-EM.

Angeführt wird er von zwei aktuellen deutschen Meistern. Torwart Dejan Milosavljev führt die große Tradition der jugoslawischen Torwartschule, die einst Abas Arslanagic beim Olympiasieg 1972 begründete, fort und sicherte die Meisterschaft der Füchse Berlin mit einer sagenhaften Form im Frühjahr 2025 ab. Er ist der größte Star der Mannschaft.

Star-Keeper der Serben sucht seine Form

Gegen Spanien indes zeigte Milosavljev noch nicht sein ganzes Können und gab sich nach der Partie gegenüber serbischen Medien selbstkritisch. Das Team habe nicht den Plan des Coaches umgesetzt. Und auch er habe nicht sein bestes Niveau gezeigt.

Im ersten Spiel der Gruppe A erweist sich Serbien für Spanien als harte Nuss. Der zweimalige Europameister, vermeintlich stärkster Vorrundengegner der Deutschen, gewinnt knapp mit 29:27.

Der zweite Füchse-Profi räumt im Deckungszentrum mit seiner gewaltigen Physis vieles ab. Kreisläufer Mihajlo Marsenic, 32, beeindruckt allein schon durch seine Körpergröße (2,03 Meter). Der Mittelblock, den er mit Dragan Pechmalbec hinstellt, repräsentiert Weltklasse.

Serbischer Mittelblock Weltklasse

Auch Pechmalbec übte scharfe Selbstkritik nach dem Auftakt. "Wir können das alle viel besser machen", sagte der Rechtshänder, und zwar sowohl in der Defensive als auch in der Offensive.

Jetzt müssen wir perfekt spielen und müssen gegen Deutschen gewinnen. Dieses Spiel ist wie ein Finale für uns. „ Dragan Pechmalbec, Serbien

Tatsächlich wäre eine zweite Niederlage, da nur zwei Teams aus der Vierergruppe in die Hauptrunde einziehen, wohl das Ende aller serbischen Träume. Zwar ist das Team den Buchmachern zufolge klarer Außenseiter gegen Deutschland. Aber dass sie auch große Teams schlagen können, haben sie mit dem Sieg in der EM-Qualifikation gegen Spanien demonstriert.

Taktikfuchs Gonzalez

Gut möglich, dass sich der Coach der Serben seinem Team eine Deckung mit vorgezogenen Profis verordnet, um den deutschen Flow im Positionsangriff zu ersticken. Der Spanier Raul Gonzalez, der ein Schüler der Trainerlegende Talant Dushebajew ist, führte Vardar Skopje 2017 sensationell zum Champions League-Sieg. In der Szene hat er einen Ruf als Taktikfuchs.

Im Angriff steuern zwar mit Lazar Kukic (Szeged) und Stefan Dodic (Vojvodina) zwei smarte Regisseure das serbische Spiel. Und auch die Flügelspieler Uros Kojadinovic (Fenix Toulouse) und Vanja Ilic (Chartres Metropole) sind technisch sehr gut ausgebildet.

Im Rückraum fehlt den Serben die Wucht

Aber am Ende könnte es der serbischen Offensive an der nötigen Wucht aus dem Rückraum fehlen, den Stars wie Momir Ilic beim Gewinn der EM-Silbermedaille 2012 noch entfachten. Auch Keeper Milosavljev sieht daher die Deutschen als hohen Favoriten. Diese - anders als sein Team - verfügten über viel mehr Tiefe im Kader. "Wir müssen eine Überraschung schaffen."