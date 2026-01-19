Bob Hanning: "Wir brauchen eine klare Aufgabenverteilung"

Bob Hanning ist ein Mann der klaren Worte. Der Füchse-Geschäftsführer über den Auftritt des DHB-Teams gegen Serbien, Alfred Gislason und die so wichtige Partie gegen Spanien.

Bob Hanning, Geschäftsführer der Füchse Berlin, ist wie viele Handball-Fans überrascht und enttäuscht von der Niederlage des DHB-Teams gegen Serbien. Es hätte in der zweiten Hälfte vor allem an Struktur und Kompaktheit gefehlt, so Hanning. "Wir sind an uns selbst gescheitert."

Man müsse ehrlich sagen, dass "keine Ordnung drin war und einzelne Spieler ihre Leistung nicht abgerufen haben". Für das Spanien-Spiel, so Hanning, benötige man nun jetzt einen Kader, "in dem die Aufgaben klar verteilt sind".

Ruhe und Sicherheit wird benötigt

Eine klare Rollenverteilung führe zu Ruhe und Sicherheit, so Hanning. Bundestrainer Alfred Gislason traue er zu 100 Prozent zu, diese Situation für sich analysiert zu haben und die "Gelassenheit mit in dieses Spiel" bringt. Denn genau das brauche das Team jetzt.