Handball-Bundesliga: Flensburg mit Sieg über Kiel an die Spitze

Neuer Tabellenführer in der HBL:Flensburg mit Sieg über Kiel an die Spitze
Flensburg-Handewitt hat das Top-Spiel in der Handball-Bundesliga für sich entschieden. Die SG besiegte den THW Kiel in einer umkämpften Partie mit 36:34.
Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga das 113. Schleswig-Holstein-Derby gegen den THW Kiel gewonnen. Vor 6.300 Zuschauern in der ausverkauften Flensburger Arena setzte sich die SG mit 36:34 (16:19) durch.
Flensburg jetzt vorerst Spitzenreiter
Durch den 43. Sieg im Nordderby, den fünften der Flensburger in Serie, verdrängte die weiterhin ungeschlagene SG die Kieler zumindest vorerst vom ersten Tabellenplatz. Flensburg steht mit nun mit 14:2 Punkten direkt vor Kiel (13:3). Neben der SG ist der SC Magdeburg (11:1) einziges bislang ungeschlagenes Team, hat aber noch zwei Spiele weniger absolviert.
Nach einer guten Startphase des THW mit einer 4:2-Führung in der 7. Minute schienen die Flensburger das Spiel besser in den Griff zu bekommen. Johannes Golla hatte beim 11:9 (17.) die Chance, die SG mit drei Toren in Führung zu bringen. Der Kreisläufer scheiterte aber freistehend an seinem Nationalmannschaftskollegen Andreas Wolff im Kieler Tor.
Golla und Torwart Möller die Garanten
Zu Beginn der zweiten Halbzeit schlug das Pendel dann aber wieder zugunsten der Flensburger aus. Golla krönte einen 6:1-Lauf der Gastgeber zum 22:20 (36.), Kent Robin Tönnesen sorgte mit dem 25:21 (40.) für die erste Vier-Tore-Führung im Spiel. Ein wesentlicher Faktor war Kevin Möller, der nach dem Seitenwechsel für Benjamin Buric in das SG-Tor gerückt war.
Die Flensburger hatten jetzt immer eine Antwort auf die Aktionen der Kieler parat. Auf das 28:31 (52.) des THW durch Nikola Bilyk antwortete der überragende Flensburger Lasse Möller innerhalb von Sekunden mit dem 32:28 der SG.
Flensburger feiern Derby-Sieg
Auch das vorentscheidende 33:28 (53.) ging auf das Konto des Dänen. Schon Minuten vor dem Ende schallten dann die "Derby-Sieger, Derby-Sieger"-Rufe durch die Flensburger Arena.
Beste Werfer der Partie waren Lasse Möller mit zehn Treffern für Flensburg und Elias Ellefsen á Skipagøtu mit sieben Toren für Kiel.
