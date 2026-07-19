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WM 2026 im Liveticker: Spanien gegen Argentinien | Finale

Fußball-WM 2026 | Finale:Im Liveticker: Spanien gegen Argentinien

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Spannung bei der WM 2026: Spanien spielt im WM-Finale gegen Argentinien in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 19.07.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Finale - Spanien - Argentinien

Spanien trifft im Finale der Fußball-WM 2026 auf Weltmeister Argentinien. Die Partie jetzt live im Stream verfolgen. Spielbeginn: 21 Uhr, Übertragungsbeginn 19:30 Uhr.

19.07.2026
So, 19.07., 21:00 Uhr
New York City
ZDF
Spanien
ESP
Spanien
-:-
Argentinien
Argentinien
ARG

Liveticker

19:57
Auch die Aufstellung der Argentinier ist da. Im Vergleich zu dem erst in der Schlussphase gedrehten Halbfinale gegen England (2:1) wechselt Lionel Scaloni dreimal. Hinten rechts verteidigt Montiel anstelle von Molina, vor ihm spielt de Paul für Simeone. Zudem darf Nicolás González, der nach seiner Einwechslung gegen England viel Einfluss auf das Geschehen hatte, für Paredes ran.
19:50
Wie schon vor vier Jahren in Katar gab es erneut zahlreiche Begleiterscheinungen und Schattenseiten. Der neue WM-Modus wurde kritisch gesehen, lieferte im Turnierverlauf aber auch für Unterhaltung durch Teams wie Kap Verde. Infantino sprach während des Turniers schon von der potenziell nächsten Erweiterung auf 64 Teams.
19:45
39 Tage, 103 absolvierte Spiele und 307 geschossene Tore seit dem WM-Auftakt. Mehr als 6,7 Millionen Fans in den Stadien. 48 Nationen, von denen noch zwei verblieben sind. Die Rekord-WM endet mit dem Endspiel zwischen dem amtierenden Europameister und dem amtierenden Copa-América-Sieger. Aktuell laufen in New Jersey bereits die ersten Musik- und Tanz-Shows.
19:37
Die Aufstellung der Spanier ist bereits da. Trainer Luis de la Fuente vertraut auf die gleiche Startelf wie beim überzeugenden 2:0 gegen die bis dato so starken Franzosen. Rodri trägt die Kapitänsbinde und spielt mit Fabián Ruiz auf der Doppelsechs. Lamine Yamal spielt wie gewohnt auf dem rechten Flügel, im Sturm läuft der beste spanische Torschütze Oyarzabal (fünf Tore) auf.
19:30
Feiern die Spanier ihren zweiten WM-Titel oder gelingt den Argentiniern das schwierige Kunststück der Titelverteidigung? Ab 21 Uhr deutscher Zeit steht die Entscheidung an. Gespielt wird im MetLife Stadium nahe New York um 15 Uhr Ortszeit.
Hallo und herzlich willkommen zum großen Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Spanien und Argentinien! Erstmals in der WM-Geschichte treffen im Finale der amtierende Europameister und der amtierende Copa-America-Meister aufeinander.

Aufstellung

Aufstellung

23
Unai Simón
12
Pedro Porro
22
Pau Cubarsí
14
Laporte
24
Cucurella
16
Rodri
10
Dani Olmo
8
Fabián Ruiz
19
Lamine Yamal
21
Mikel Oyarzabal
15
Álex Baena
23
Martínez
4
Montiel
13
Romero
6
Martínez
3
Tagliafico
7
De Paul
24
Fernández
20
Mac Allister
15
González
10
Messi
9
Alvarez
Spanien
Ersatzbank
1
David Raya
13
Joan García
3
Álex Grimaldo
4
Eric García
2
Marc Pubill
9
Gavi
5
Marcos Llorente
18
Martín Zubimendi
6
Mikel Merino
20
Pedri
26
Borja Iglesias
7
Ferran Torres
17
Nico Williams
25
Víctor Muñoz
11
Yéremy Pino
Trainer
de la Fuente
Argentinien
Ersatzbank
1
Musso
12
Rulli
8
Barco
25
Medina
26
Molina
19
Otamendi
2
Senesi
11
Lo Celso
18
Nico Paz
14
Palacios
5
Paredes
16
Almada
21
López
22
Martínez
17
Simeone
Trainer
Scaloni

Spanien
Spanien

23
Unai Simón
12
Pedro Porro
14
Aymeric Laporte
22
Pau Cubarsí
24
Marc Cucurella
8
Fabián Ruiz
10
Dani Olmo
15
Álex Baena
16
Rodri
19
Lamine Yamal
21
Mikel Oyarzabal

Argentinien
Argentinien

23
Emiliano Martínez
3
Nicolás Tagliafico
4
Gonzalo Montiel
6
Lisandro Martínez
13
Cristian Romero
7
Rodrigo De Paul
20
Alexis Mac Allister
24
Enzo Fernández
9
Julián Alvarez
10
Lionel Messi
15
Nicolás González

Reservespieler

1
David Raya
13
Joan García
3
Álex Grimaldo
4
Eric García
2
Marc Pubill
9
Gavi
5
Marcos Llorente
18
Martín Zubimendi
6
Mikel Merino
20
Pedri
26
Borja Iglesias
7
Ferran Torres
17
Nico Williams
25
Víctor Muñoz
11
Yéremy Pino

Reservespieler

1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
8
Valentín Barco
25
Facundo Medina
26
Nahuel Molina
19
Nicolás Otamendi
2
Marcos Senesi
11
Giovani Lo Celso
18
Nico Paz
14
Exequiel Palacios
5
Leandro Paredes
16
Thiago Almada
21
José Manuel López
22
Lautaro Martínez
17
Giuliano Simeone

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    14
    Siege Spanien
    6
    Siege Argentinien
    6
    Unentschieden
    2
    Torverhältnis
    19 : 18
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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