Auch die Aufstellung der Argentinier ist da. Im Vergleich zu dem erst in der Schlussphase gedrehten Halbfinale gegen England (2:1) wechselt Lionel Scaloni dreimal. Hinten rechts verteidigt Montiel anstelle von Molina, vor ihm spielt de Paul für Simeone. Zudem darf Nicolás González, der nach seiner Einwechslung gegen England viel Einfluss auf das Geschehen hatte, für Paredes ran.

Wie schon vor vier Jahren in Katar gab es erneut zahlreiche Begleiterscheinungen und Schattenseiten. Der neue WM-Modus wurde kritisch gesehen, lieferte im Turnierverlauf aber auch für Unterhaltung durch Teams wie Kap Verde. Infantino sprach während des Turniers schon von der potenziell nächsten Erweiterung auf 64 Teams.

39 Tage, 103 absolvierte Spiele und 307 geschossene Tore seit dem WM-Auftakt. Mehr als 6,7 Millionen Fans in den Stadien. 48 Nationen, von denen noch zwei verblieben sind. Die Rekord-WM endet mit dem Endspiel zwischen dem amtierenden Europameister und dem amtierenden Copa-América-Sieger. Aktuell laufen in New Jersey bereits die ersten Musik- und Tanz-Shows.

Die Aufstellung der Spanier ist bereits da. Trainer Luis de la Fuente vertraut auf die gleiche Startelf wie beim überzeugenden 2:0 gegen die bis dato so starken Franzosen. Rodri trägt die Kapitänsbinde und spielt mit Fabián Ruiz auf der Doppelsechs. Lamine Yamal spielt wie gewohnt auf dem rechten Flügel, im Sturm läuft der beste spanische Torschütze Oyarzabal (fünf Tore) auf.

Feiern die Spanier ihren zweiten WM-Titel oder gelingt den Argentiniern das schwierige Kunststück der Titelverteidigung? Ab 21 Uhr deutscher Zeit steht die Entscheidung an. Gespielt wird im MetLife Stadium nahe New York um 15 Uhr Ortszeit.