Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sieger AF 2 gegen Sieger AF 1
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Spannung bei der WM 2026: Sieger AF 2 spielt gegen Sieger AF 1 in Boston (Boston-Stadion). Anpfiff ist am 09.07.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Do, 09.07., 22:00 Uhr
Boston
Sieger AF 2
SA2
-:-
Sieger AF 1
SA1
Liveticker
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Sieger AF 2
- 0
- Siege Sieger AF 1
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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