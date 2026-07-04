Nestor Lorenzo verändert seine Startelf nach dem Remis gegen Portugal nur auf einer Position. Machado nimmt vorerst auf der Bank Platz und dafür startet Mojica als Linksverteidiger. Angeführt wird das Team vom ehemaligen Bayern-Spieler James Rodríguez. Zuletzt gelang Kolumbien 2018 der Einzug ins Achtelfinale und 2014 ging es sogar bis ins Viertelfinale. Für die WM in Katar waren die Cafeteros hingegen nicht qualifiziert.

Ghana hingegen schaffte es gerade so in die K.-o.-Runde. Nach einem knappen 1:0-Erfolg gegen Panama folgte ein erkämpftes 0:0 gegen England. Am letzten Spieltag verloren die Black Stars zwar mit 1:2 gegen Kroatien, schafften es mit vier Punkten aber als einer der besten acht Gruppendritten ins Sechzehntelfinale. Für die Mannschaft von Cheftrainer Carlos Queiroz wäre es der dritte Einzug ins Achtelfinale. Bereits 2006 gelang das den Westafrikanern und 2010 schafften sie es sogar ins Viertelfinale.

Kolumbien bereitete sich auf die WM gegen Costa Rica und Jordanien vor und gewann beide Partien. Auch im Turnier ist das Team von Chefcoach Nestor Lorenzo noch immer ungeschlagen. In der Gruppe K schlugen die Südamerikaner zum Auftakt Usbekistan mit 3:1. Am zweiten Spieltag war es deutlich knapper, doch mit einem 1:0 gegen Kongo sicherten sich die „Cafeteros“ vorzeitig das Ticket für das Sechzehntelfinale. Zum Abschluss trotzen die Kolumbianer der portugiesischen Auswahl ein 0:0 ab und wurden am Ende sogar Gruppensieger.