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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Kolumbien gegen Ghana

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Kolumbien gegen Ghana

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Spannung bei der WM 2026: Kolumbien spielt im Sechzehntelfinale gegen Ghana in Kansas City (Kansas-City-Stadion). Anpfiff ist am 04.07.2026 um 03:30 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sechzehntelfinale: Kolumbien - Ghana

Sechzehntelfinale: Kolumbien - Ghana

Quelle: ZDF
Sa, 04.07., 03:30 Uhr
Kansas City
ZDF
Kolumbien
COL
Kolumbien
-:-
Ghana
Ghana
GHA

Liveticker

03:07
Nestor Lorenzo verändert seine Startelf nach dem Remis gegen Portugal nur auf einer Position. Machado nimmt vorerst auf der Bank Platz und dafür startet Mojica als Linksverteidiger. Angeführt wird das Team vom ehemaligen Bayern-Spieler James Rodríguez. Zuletzt gelang Kolumbien 2018 der Einzug ins Achtelfinale und 2014 ging es sogar bis ins Viertelfinale. Für die WM in Katar waren die Cafeteros hingegen nicht qualifiziert.
02:57
Ghana hingegen schaffte es gerade so in die K.-o.-Runde. Nach einem knappen 1:0-Erfolg gegen Panama folgte ein erkämpftes 0:0 gegen England. Am letzten Spieltag verloren die Black Stars zwar mit 1:2 gegen Kroatien, schafften es mit vier Punkten aber als einer der besten acht Gruppendritten ins Sechzehntelfinale. Für die Mannschaft von Cheftrainer Carlos Queiroz wäre es der dritte Einzug ins Achtelfinale. Bereits 2006 gelang das den Westafrikanern und 2010 schafften sie es sogar ins Viertelfinale.
02:40
Kolumbien bereitete sich auf die WM gegen Costa Rica und Jordanien vor und gewann beide Partien. Auch im Turnier ist das Team von Chefcoach Nestor Lorenzo noch immer ungeschlagen. In der Gruppe K schlugen die Südamerikaner zum Auftakt Usbekistan mit 3:1. Am zweiten Spieltag war es deutlich knapper, doch mit einem 1:0 gegen Kongo sicherten sich die „Cafeteros“ vorzeitig das Ticket für das Sechzehntelfinale. Zum Abschluss trotzen die Kolumbianer der portugiesischen Auswahl ein 0:0 ab und wurden am Ende sogar Gruppensieger.
Hallo und herzlich willkommen zum letzten der 16 Sechzehntelfinal-Partien! Ab 03:30 MEZ kämpfen Kolumbien und Ghana in Kansas City um das letzte Ticket für's Achtelfinale.

Aufstellung

Aufstellung

12
Vargas
2
Muñoz
23
Sánchez
3
Lucumí
17
Mojica
11
Arias
16
Lerma
14
Puerta
10
Rodríguez
9
Córdoba
7
Díaz
1
Ati-Zigi
26
Senaya
23
Luckassen
18
Opoku
14
Mensah
5
Partey
19
Iñaki Williams
3
Yirenkyi
8
Sibo
11
Semenyo
9
Ayew
Kolumbien
Ersatzbank
24
Montero
1
Ospina
4
Arias
18
Ditta
22
Machado
13
Mina
8
Carrascal
5
Castaño
15
Portilla
20
Quintero
6
Ríos
21
Campaz
26
Gómez
19
Hernández
25
Suárez
Trainer
Lorenzo
Ghana
Ersatzbank
12
Anang
16
Asare
4
Adjetey
17
Baba
6
Mumin
21
Peprah Oppong
2
Seidu
20
Boakye
7
Fatawu
15
Owusu
25
Adu
13
Bonsu Baah
24
Nuamah
22
Sulemana
10
Thomas-Asante
Trainer
Carlos Queiroz

Kolumbien
Kolumbien

12
Camilo Vargas
2
Daniel Muñoz
3
Jhon Lucumí
17
Johan Mojica
23
Davinson Sánchez
10
James Rodríguez
11
Jhon Arias
14
Gustavo Puerta
16
Jefferson Lerma
7
Luis Díaz
9
Jhon Córdoba

Ghana
Ghana

1
Lawrence Ati-Zigi
14
Gideon Mensah
18
Jerome Opoku
23
Derrick Luckassen
26
Marvin Senaya
3
Caleb Yirenkyi
5
Thomas Partey
8
Kwasi Sibo
9
Jordan Ayew
11
Antoine Semenyo
19
Iñaki Williams

Reservespieler

24
Álvaro Montero
1
David Ospina
4
Santiago Arias
18
Willer Ditta
22
Deiver Machado
13
Yerry Mina
8
Jorge Carrascal
5
Kevin Castaño
15
Juan Camilo Portilla
20
Juan Fernando Quintero
6
Richard Ríos
21
Jaminton Campaz
26
Carlos Gómez
19
Cucho Hernández
25
Luis Suárez

Reservespieler

12
Joseph Anang
16
Benjamin Asare
4
Jonas Adjetey
17
Abdul Rahman Baba
6
Abdul Mumin
21
Kojo Peprah Oppong
2
Alidu Seidu
20
Augustine Boakye
7
Issahaku Fatawu
15
Elisha Owusu
25
Prince Adu
13
Christopher Bonsu Baah
24
Ernest Nuamah
22
Kamaldeen Sulemana
10
Brandon Thomas-Asante

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Kolumbien
    0
    Siege Ghana
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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