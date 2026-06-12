Hohe Temperaturen bei Fußball-WM 2026:Warum Hitze bei dieser WM so ein großes Thema ist
von Benno Krieger
Forschende erwarten, dass jedes vierte WM-Spiel unter signifikanter Hitze stattfinden könnte. Wie sehr sind Spieler und Fans gefährdet?
ZDFheute Infografik
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