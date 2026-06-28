Fußball-WM: Kolumbien geht als Gruppensieger in die K.o.-Runde

DR Kongo im Sechzehntelfinale:Kolumbien geht als Gruppensieger in die K.o.-Runde
Kolumbien hat Portugal im Finale um den Gruppensieg abgehängt. Den Südamerikanern genügte ein torloses Unentschieden. Im Parallelspiel sorgte DR Kongo für eine Überraschung.
Gute Chancen, aber keine Tore: Cristiano Ronaldo hat mit Portugal den angestrebten Gruppensieg bei der WM verpasst. Die Mannschaft von Trainer Roberto Martinez kam zum Abschluss der Vorrunde gegen Kolumbien nicht über ein 0:0 hinaus.
Portugal gegen Kolumbien: Ein 0:0 der besseren Sorte
Was langweilig klingt, war in Wahrheit über weite Teile spektakulär: Sowohl Portugal als auch Kolumbien vergaben zahlreiche gute Möglichkeiten. Kolumbiens Treffer von Davinson Sanchez (90.+1) wurde vom VAR wegen Abseits einkassiert.
Portugal steht trotz des Unentschiedens zum dritten Mal in Serie in der K.o.-Runde und trifft als Zweiter der Gruppe K nun am Donnerstag im Sechzehntelfinale in Toronto auf den Zweiten der Gruppe L: Kroatien. Im Achtelfinale könnte dann Europameister Spanien warten.
Den bisher so stark auftrumpfenden Kolumbianern um Bayerns Luis Díaz reichte der Punkt zum Gruppensieg. Die Mannschaft von Nestor Lorenzo bekommt es im Sechzehntelfinale in der Nacht zu Freitag (3:30 Uhr MESZ) in Kansas City mit Ghana zu tun. Im Achtelfinale könnte die Schweiz warten, im Viertelfinale ist ein Duell mit Lionel Messis Argentiniern möglich.
DR Kongo steht in der nächsten Runde
Historischer Erfolg für die Demokratische Republik Kongo: Dank einer unwiderstehlichen Aufholjagd sind die Zentralafrikaner erstmals in die K.o.-Runde gestürmt. Das Team um Torjäger Yoane Wissa besiegte Turnierneuling Usbekistan am Samstag in Atlanta zum Abschluss der Gruppenphase mit 3:1 (0:1).
Bei der zweiten Teilnahme nach dem Vorrundenaus 1974, damals hieß das Land noch Zaire, stehen die Kongolesen im Sechzehntelfinale. Wissa (68./Foulelfmeter, 90.+1) mit einem Doppelpack und Joker Fiston Mayele (78.) drehten die Partie und bescherten den Kongolesen den ersten WM-Sieg ihrer Geschichte.
Kapitän Eldor Schomurodow (10.) war mit einem Traumtor für Usbekistan erfolgreich. Mit vier Punkten beendeten Wissa und Co., die Portugal zum Auftakt ein 1:1 abgetrotzt hatten, die Gruppenphase als einer der acht besten Dritten und sicherten so das Weiterkommen. Usbekistan und Trainer Fabio Cannavaro, als Spieler 2006 mit Italien Weltmeister, sind als punktloser Letzter raus.
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