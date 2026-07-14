11′ Ein kläglicher Versuch von Álex Baena landet in der Mauer, doch Spanien wird über den zweiten Ball von Lamine Yamal noch mal gefährlich. Frankreich bekommt die Kugel erst im Nachfassen ins Seitenaus geklärt.

8′ Gelbe Karte für Adrien Rabiot (Frankreich)

Foul von Rabiot an Dani Olmo! Der Franzose stempelt den Offensivmann des FC Barcelona halbrechts knapp vor der Strafraumgrenze und dadurch entsteht eine spannende Ausgangsposition für einen direkten Freistoß!

6′ Den ersten Akzent setzt Barcola auf der linken Seite, weil er Pedro Porro mit einem schnellen Antritt stehen lässt. Seine anschließende Flanke wird per Kopf noch zur Ecke geklärt, die Spanien wenig später unbeschadet übersteht.

5′ Im Spiel der Spanier fehlt in den ersten Minuten noch das Tempo, aber Les Bleus stehen auch sehr dicht und es gibt keine Räume.

4′ Früh zeigt sich: Frankreich lässt den Gegner in Ballbesitz zunächst gewähren, schaltet nach Ballgewinn aber blitzschnell über die starke Offensive um.

2′ Nach einem einfachen Fehlpass von Álex Baena auf Spaniens linker Seite gibt es erstmals ein kleines Fenster für einen französischen Konter. Doch der Europameister arbeitet sofort geschlossen zurück, erobert die Kugel zurück.

1′ Der Ball in Texas rollt! Frankreich spielt in den blauen Trikots mit weißen Hosen und roten Stutzen, während Spanien in weißen Trikots und dunkelroten Hosen aufläuft.

1′ Spielbeginn

Auf Wunsch der Franzosen wird noch eine Schweigeminute abgehalten. Der Anschlag in Nizza jährt sich heute zum 10. Mal.

Sollte Frankreich heute Abend gewinnen, wäre es die dritte Finalteilnahme bei einer WM in Folge! Zudem würde der Finaleinzug am Nationalfeiertag der Franzosen für einen perfekten Tagesabschluss beim Vize-Weltmeister von 2022 sorgen. Spanien wurde 2010 zuletzt Weltmeister, könnte heute überhaupt erst zum zweiten Mal ins Endspiel dieses Turniers einziehen. Auch bei der Europameisterschaft standen sich die beiden Nationen gegenüber und am Ende gewann das Team um Superstar Lamine Yamal.

Die Spanier entkamen im Viertelfinale gegen Belgien nur knapp der Verlängerung und profitierten kurz vor Schluss von einem Torwartfehler des eingewechselten Lammens, sodass Joker Mikel Merino zum umjubelten Mann des Abends wurde. Bis zu dieser Partie hatte der Europameister stets zu Null gespielt und auch offensiv Akzente gesetzt, sodass Trainer Luis de la Fuente vor dem Halbfinale auf personelle Wechsel verzichtet. Offensiv sollen es bei Spanien demnach erneut Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal und Mikel Oyarzabal richten. Der Kader der Iberer ist in diesem Jahr so stark, dass Spieler wie Pedri oder Ferran Torres vom Meister FC Barcelona nur auf der Bank sitzen!

Frankreich bekam es im Viertelfinale mit dem letzten Vertreter aus Afrika, Marokko, zu tun und setzte sich souverän mit 2:0 durch. Superstar und Kapitän Mbappé steuerte eine Vorlage und einen Treffer bei, musste jedoch angeschlagen ausgewechselt werden. Für das heutige Spiel steht der Stürmer aber wieder zur Verfügung und bleibt damit Teil von Didier Deschamps Startelf. Die einzigen beiden Neuen bei Les Bleus sind Tchouaméni und Barcola, die Koné und Doué ersetzen.

Das erste Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien ist ein echter Leckerbissen für alle Fußballfans: Les Bleus gewannen alle sechs WM-Partien und stehen mit einer überzeugenden Tordifferenz von 16:2 in der Runde der letzten vier Teams. Die Spanier leisteten sich einen Ausrutscher gegen WM-Neuling Kap Verde (0:0), danach blieb der amtierende Europameister jedoch makellos und die Bilanz von 11:1 Toren kann sich ebenfalls sehen lassen. In der K.O.-Phase musste keine der beiden Nationen in die Verlängerung!