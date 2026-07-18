90′ +9 Fazit:

England gewinnt ein völlig verrücktes Finale um Bronze mit 6:4 (4:0) gegen Frankreich und fährt damit seine beste WM-Platzierung seit dem Titelgewinn vor 60 Jahren ein. In den ersten 45 Minuten demonstrierten die Briten ihre klare Überlegenheit gegen fast schon lustlos wirkende Franzosen. Die dennoch sehr intensiv geführte Partie wusste über weite Phasen zu gefallen, aber eben hauptsächlich nur durch die Three Lions. Nach der Pause trat Les Bleus aber völlig verändert auf und plötzlich verkürzten die Franzosen im letzten Spiel von Trainer Deschamps bis auf 4:3. Chancen auf den Ausgleich hatte Olise gleich doppelt, doch es versagten die Nerven. So brachten die Three Lions die Partie schlussendlich doch noch über die Zeit, auch wenn Dembélé kurzzeitig nochmals für Spannung sorgte. Damit verabschieden sich nun auch diese beiden Nationen mit diesem furiosen Spiel aus dem Turnier und die Akteure werden in den wohlverdienten Urlaub geschickt. Morgen um 21:00 Uhr steht dann noch das große Finale zwischen Spanien und Argentinien an. Bis dahin!

90′ +9 Spielende

90′ +8 Tooor für England, 4:6 durch Jude Bellingham

Aber jetzt ist der Deckel drauf auf diesem epischen Spiel! Gegen aufgerückte Franzosen entwischt der Madrilene und tänzelt in der Box erst Lacroix und dann Upamecano aus. Schlussendlich befördert der Brite die Kugel rechts unten in die Maschen.

90′ +6 Tooor für Frankreich, 4:5 durch Ousmane Dembélé

Geht noch was für die Franzosen? Upamecano, der sinnbildlich für das Comeback von Les Bleus steht, gewinnt den Ball und schickt Dembélé auf der rechten Seite. In Unterzahl bekommt die Engländer den Flügelspieler nicht zu packen. So kann der Akteur aus Paris aus halbrechten 14 Metern ins lange Eck schlenzen und abermals vekürzen.

90′ +5 Djed Spence muss behandelt werden und wird von den Ärzten im Anschluss vom Feld begleitet. Das wird nochmals etwas Zeit obendrauf geben.

90′ +4 Frankreich wirft in den letzten Momenten alles nach vorne, aber es scheint nun auch die Kraft zu fehlen, um nochmals gefährlich werden zu können.

90′ +2 Auch Thomas Tuchel reagiert nochmals und bringt Chalobah für Guéhi.

90′ +2 Einwechslung bei England: Trevoh Chalobah

90′ +2 Auswechslung bei England: Marc Guéhi

90′ +1 Der Pechvogel des Elfmeters verlässt den Rasen und wird durch Koundé ersetzt.

90′ +1 Einwechslung bei Frankreich: Jules Koundé

90′ +1 Auswechslung bei Frankreich: Malo Gusto

90′ +1 Sieben Minuten bekommt Les Bleus noch Zeit, um einen erneuten Anschlusstreffer zu erzielen. Oder geht sogar noch mehr?

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

89′ Es laufen die letzten Minuten der regulären Spielzeit. Es ist fast schon schade, dass diese Partie wohl gleich beendet ist. So viel Freude haben uns diese Nationen in dieser Nacht bislang bereitet.

87′ Tooor für England, 3:5 durch Bukayo Saka

Macht Saka den Sack nun endgültig zu? Der 24-Jährige bekommt den Ball von Bellingham überreicht, lässt sich vor seinem kurzen Anlauf lange Zeit und schiebt die Kugel dann souverän rechts unten ein. Maignan ist im anderen Eck und von daher ohne Chance.

85′ Elfmeter für England! Bellingham schickt Spence links in den Sechzehner. Dort geht Gusto völlig übermotiviert per Grätsche zu Werke und legt den Briten. Da bleibt dem Schiedsrichter keine andere Wahl als auf den Punkt zu zeigen.

84′ Mit etwas Glück kann Mbappé den Ball leicht linksversetzt im Halbfeld behaupten und einen Rechtsschuss aus großer Ferne abgeben. Der Ball fliegt viel zu zentral auf Henderson, der mühelos zupacken kann.

83′ Für den Unparteiischen geht es im Anschluss weiter, für Quansah nicht. Der wird durch James ersetzt.

83′ Einwechslung bei England: Reece James

83′ Auswechslung bei England: Jarell Quansah

82′ Der Ball ruht, weil der Schiedsrichter an der Wade behandelt werden muss. Zudem sitzt Quansah am Boden und muss versorgt werden.

81′ Olise mit der nächsten dicken Chance! Die Franzosen kombinieren sich durch Dembélé und Olise durch die Box der Three Lions. Schlussendlich muss Olise den Ball freistehend aus zehn Metern nur noch über die Torlinie befördern. Doch der 24-Jährige schiebt den Ball knapp rechts am Pfosten vorbei.

80′ Kaum auf der Wiese, schon scheitert Bellingham aus halblinker Lage an Maignan. Ebenso im Anschluss Rogers, dessen Schuss abgeblockt wird.

79′ Thomas Tuchel tauscht doppelt aus und bringt Bellingham und Anderson für Eze und Toney.

79′ Einwechslung bei England: Jude Bellingham

79′ Auswechslung bei England: Eberechi Eze

79′ Einwechslung bei England: Elliot Anderson

79′ Auswechslung bei England: Ivan Toney

79′ Digne schickt Mbappé über den linken Flügel vor das Tor. Doch aus zu spitzem Winkel bekommt Mbappé keinen sauberen Torschuss zustande, sodass die Briten blocken können.

77′ Englands Defensive weist nun sehr große Lücken auf. Zudem zeigen sich die Tuchel-Mannen nicht mehr so griffig und zweikampfstark. So wird das eine sehr lange Schlussphase.

76′ Mbappé geht links im Strafraum der Engländer mit Rogers ins Duell. Dabei rutscht der Kapitän aus und fordert zaghaft einen Strafstoß, welchen er völlig zu Recht nicht bekommt.

75′ Olise hat das 4:4 auf dem Fuß! Wieder treibt Dembélé die Kugel über Rechtsaußen nach vorne und bedient Olise mit einem Flachpass an der Sechzehnerkante. Der direkte Linksschuss des Münchners ist aber zu ungenau und segelt knapp über das linke Toreck.

74′ Mit zunehmender Spielzeit wird es auch interessant, in wie weit die warmen Temperaturen vor Ort die Spieler beeinflussen werden. Reichen die Kräfte bis zum Abpfiff?

72′ Die Schlussphase läuft in Miami! Gelingt Les Bleus das komplette Comeback oder bekommt England die Führung über die Zeit.

68′ In einer absolut packenden Phase unterbricht die nächste Trinkpause die Partie. Bleibt zu hoffen, dass das Geschehen im Anschluss nicht abflacht.

66′ Tooor für Frankreich, 3:4 durch Kylian Mbappé

Erleben wir hier ein wahnsinniges Comeback? Dembélé treibt den Ball von der rechten Seite nach vorne, ehe ein Doppelpass von Olise und Mbappé folgt. So kommt der Mann mit der Nummer zehn aus zentralen 15 Metern frei zum Abschluss. Henderson ist gegen den Abschluss flach rechts erneut ohne Chance. Somit ist es Tor Nummer zehn für den Stürmer bei dieser WM. Was ist noch drin für Frankreich in der Schlussphase?

65′ Wieso nicht? Upamecano hat in zweiter Reihe viele Freiheiten und drückt einfach mal mit rechts ab. Der Ball segelt flach aber per Aufsetzer auf das linke Eck, wohin Henderson bereits unterwegs ist und die Kugel zur Seite abwehren kann.

64′ Die Three Lions ziehen die Zügel wieder etwas an und drücken auf weitere Treffer. Fast schon sträflich ist dabei wieder die Rückwärtsbewegung der Franzosen, die lediglich mit sechs Mann hinten stehen. Die anderen Spieler warten vorne ab.

63′ Toney wird von Rice mit einem butterweichen Heber aus dem Halbfeld am Elfmeterpunkt gefunden. Doch Lacroix ist aufmerksam und trennt den Stürmer vor dessen Schussversuch vom Ball.

61′ Olise bekommt von seinen Gegenspielern mittig vor dem Strafraum sträflich viel Platz. Aus 19 Metern verzieht der Münchner den Linksschuss aber überraschend deutlich und zielt klar links am Tor vorbei. Ungewohnt!

59′ Maignan ist nach einer Rice-Ecke von der linken Seite durch einen Kopfballabschluss von Toney gefordert. Auch Watkins bekommt noch leicht die Fußspitze an das Leder, aber nicht mehr entscheidend. So kann der Keeper parieren.

58′ Nach furiosen vergangenen Minuten beruhigt sich die Begegnung nun etwas. Doch wer weiß, wie lange diese Ruhe dauern wird.

56′ Auf der Gegenseite bekommt Rice einen Freistoß im rechten Halbfeld zugesprochen. Den chipt der Brite aber direkt in die Arme von Maignan. Daraus ergibt sich ein weiterer Konter für die Franzosen. Erst scheitert Dembélé frei vor Henderson mit dem Schuss aus halblinken 15 Metern, genauso wie Olise daraufhin aus dem Rückraum.

54′ Tooor für Frankreich, 2:4 durch Bradley Barcola

Barcola bringt seine Farben weiter ran! Mbappé sieht Barcola auf der linken Seite seinen Gegenspielern entwischen und schon folgt der Ball in die Tiefe. Barcola nimmt die Kugel in die Box mit und lässt Henderson mit seinem Rechtsschuss aus zehn Metern keinerlei Abwehrchance im kurzen Eck.

53′ Das Auftreten der französischen Mannschaft ist nun ein völlig anderes. Mit viel mehr Körpersprache und Willen sind die Deschamps-Männer seit Wiederanpfiff unterwegs.

51′ Doch Frankreich macht weiter Druck! Rabiot verzieht seinen Schuss aus der zweiten Reihe aber sehr deutlich.

50′ Wieder kommen die Equipe Tricolore über Olise, der mit seinem Solo über Rechtsaußen bis in den Strafraum der Engländer kommt. Dort bleibt der Münchner dann aber an Guéhi, sodass keine weitere Gefahr für Henderson ausgeht.

48′ Tooor für Frankreich, 1:4 durch Kylian Mbappé

Frankreich schafft den frühen Anschlusstreffer! Upamecano nimmt Watkins rigoros die Kugel an der Mittellinie ab und im Anschluss schaltet Les Bleus blitzschnell um. Olise sieht im Zentrum Mbappé in die Box einlaufen. Es folgt der Ball in die Tiefe zum Stürmer, der aus wenigen Metern eiskalt rechts unten einnetzen kann. Damit führt der Franzose nun die Torjägerliste des Turniers an.

46′ Der zweite Durchgang ist eröffnet! Bekommen die Franzosen den Laden nun dicht oder legt England nach? Wenig überraschend hat Didier Deschamps vierfach ausgetauscht.

46′ Einwechslung bei Frankreich: Bradley Barcola

46′ Auswechslung bei Frankreich: Désiré Doué

46′ Einwechslung bei Frankreich: Dayot Upamecano

46′ Auswechslung bei Frankreich: Rayan Cherki

46′ Einwechslung bei Frankreich: Ousmane Dembélé

46′ Auswechslung bei Frankreich: Ibrahima Konaté

46′ Einwechslung bei Frankreich: Lucas Digne

46′ Auswechslung bei Frankreich: Théo Hernández

46′ Einwechslung bei England: Ollie Watkins

46′ Auswechslung bei England: Marcus Rashford

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +5 Halbzeitfazit:

Nach unterhaltsamen 45 Minuten führt England im kleinen Finale der WM überraschend deutlich mit 4:0 gegen Frankreich. Das durchaus intensive Spiel dominierten die Briten weitgehend, was jedoch auch durch die frühe Führung durch Rice begünstigt wurde. Frankreich kam kaum in die Partie und musste sich im weiteren Verlauf aufgrund mehrerer defensiver Nachlässigkeit weitere Gegentreffer durch Konsa und Saka über sich ergehen lassen. Beim letzten Spiel unter Trainer Didier Deschamps brach Les Bleus vor der Pause in der Defensive fast schon auseinander und hat Glück, dass das Ergebnis nicht noch deutlicher ausgefallen ist. Die Tuchel-Elf hingegen zeigte regelrechte Spielfreude und bestätigte ihren Coach in dessen Entscheidung, Kane, Bellingham und Co. nicht aufgestellt zu haben.

45′ +5 Ende 1. Halbzeit

45′ +3 Die französische Mannschaft bricht von Minute zu Minute mehr auseinander. Fehler über Fehler häufen sich beim Weltmeister von 2018. Auch die Körpersprache einiger Spieler ist erschreckend.

45′ +1 Tooor für England, 0:4 durch Bukayo Saka

Da schlägt es nochmals im französischen Tor ein! Eze findet Saka mit einem traumhaften Flachpass zentral an der Strafraumkante. Dort schließt der Arsenal-Stürmer vor Théo Hernández trocken mit links ab und versenkt die Kugel eiskalt zum 4:0. Abermals streckt sich Maignan völlig umsonst im Kasten der Franzosen.

45′ +1 Vier Minuten müssen die Equipe Tricolore noch überstehen, ehe es in die Halbzeitpause geht.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

44′ Bei Frankreich fehlt nach wie vor völlig die Genauigkeit in der Offensive. Gusto hat rechts am Sechzehner der Briten mal viel Zeit, bringt den Ball im Anschluss aber total unsauber in den Rückraum. Dort finden sich nur Engländer.

42′ Weiter geht es! Rashford treibt den Ball über den linken Flügel nach vorne und sucht mit einer scharfen Hereingabe Toney. Der Stürmer verpasst die Kugel in der Mitte allerdings knapp.

41′ England macht immer weiter! Saka schlenzt die Kugel vom rechten Sechzehnereck in Richtung Zentrum. Das Leder wird dabei leicht von einem Franzosen abgefälscht und senkt sich um ein Haar ins lange Eck.

39′ Didier Deschamps sitzt ziemlich ratlos auf seinem Stuhl. So hat sich der 57-Jährige sein Abschiedsspiel als Trainer der Equipe Tricolore bestimmt nicht vorgestellt.

37′ Tooor für England, 0:3 durch Bukayo Saka

Der britische Wahnsinn geht weiter! Aus einem Konter scheitert Rashford erst noch an Maignan, genauso wie Saka im Anschluss an Lacroix. Da die wenigen französischen Verteidiger aber so gut wie nicht verteidigen, kann Rashford den Abpraller von der linken Seite in den Rückraum geben. Aus wenigen Metern kann Saka dann doch auf 3:0 stellen.

35′ Wieder ist es Mbappé, der diesmal über die linke Seite in den Strafraum einziehen und in Richtung Mitte gehen kann. Der Rechtsschuss aus 14 Metern kommt auch auf den Kasten, wird aber von Henderson zur Seite abgewehrt.

33′ Was für ein Ding! Rashford hat im Mittelfeldzentrum einige Freiheiten und lässt dabei auch noch Zaïre-Emery mit einem Tunnel ganz alt aussehen. Der folgende knallharte Rechtsschuss aus gut 25 Metern kann Maignan allerdings mit einer Faustabwehr klären.

32′ Während die Three Lions nun deutlich an Tempo aus dem Spiel genommen haben, steht Thomas Tuchel wild gestikulierend an der Seitenlinie, um seinen Spielern weitere Anweisungen zu übermitteln.

30′ Bei Frankreich läuft bislang enorm viel über Kylian Mbappé. Der Mann aus Madrid will in seinen Aktionen stellenweise aber zu viel und geht dabei oftmals mit dem Kopf durch die Wand. Das bringt weiterhin kaum Erfolg für Les Bleus.

28′ Durchatmen für die Three Lions! Mbappé wird von Doué zentral in die Box geschickt, wo der Stürmer Henderson überlupfen kann. Doch Guéhi ist aufmerksam und geht dem Ball hinterher, sodass er diesen vor der Torlinie klären kann. Im Anschluss geht zudem die Fahne des Assistenten nach oben aufgrund einer knappen Abseitsstellung.

27′ England lässt erstmal wieder das Spielgerät locker laufen und hat überhaupt keine Not, um in die Offensive zu gelangen. Frankreich lässt die Briten kommen und drückt erst kurz vor der Mittellinie.

25′ Zügig geht es weiter! Hat Didier Deschamps seine Mannen aufwecken können oder setzen die Engländer ihren Lauf fort?

23′ Valenzuela bittet die Spieler für die Trinkpause an die Seitenlinie. Bei diesen drückenden Bedingungen in Miami ist diese kurze Verschnaufpause auch vollkommen nachvollziehbar.

22′ Mbappé hat aus leicht linksversetzter Position aus zweiter Reihe zu viel Freiheiten und schnappt sich somit dem Abschluss. Der Rechtsschuss ist zwar gut getreten, fliegt aber dennoch deutlich am rechten Torpfosten vorbei.

20′ Die französische Mannschaft ist erneut in der Abwehr eiskalt erwischt worden. Viel zu nachlässig zeigen sich die Deschamps-Mannen bislang gegen kaltschnäuzige Engländer.

18′ Tooor für England, 0:2 durch Ezri Konsa

Aus dieser Ecke fällt das 2:0. Der Ball fliegt butterweich von Rice getreten an die Fünfmeterraumkante zu Konsa, der sich im Luftduell gegen Rabiot locker durchsetzen kann. Mit dem Kopf streichelt der Innenverteidiger die Kugel genau neben den Innenpfosten über die Torlinie.

18′ Erneut wird Saka mit einem tiefen Ball in den Sechzehner der Franzosen geschickt. Dort ist aber erneut Lacroix zur Stelle, um den Abschluss über die Latte zu lenken.

17′ Nach einer schwungvollen Anfangsphase nehmen die Three Lions nun erstmal Tempo aus dem Spiel und lassen die Kugel in Ruhe durch die eigenen Reihen laufen. Derweil geht die La-Ola-Welle durch das weite Rund.

15′ Mbappé tänzelt sich über Linksaußen auf die Grundlinie und holt dort gegen Konsa einen ersten Eckball für seine Farben heraus. Aus diesem entsteht aber keine Gefahr für England.

13′ Die Partie nimmt immer mehr Fahrt auf. Olise zeigt sich nun auch erstmals über den rechten Flügel. Mit seinem Solo bleibt der Bayern-Akteur aber an der Sechzehnerkante an einem Abwehrbein hängen.

12′ Auf der Gegenseite jubeln die Engländer erneut! Saka wird über die rechte Seite in die Tiefe geschickt und zieht von dort in den Sechzehner ein. Der Abschluss landet blitzsauber flach im linken Toreck. Doch die Fahne des Assistenten signalisiert sofort, dass der Brite zuvor im Abseits gestanden hat. Somit geht es mit der 1:0-Führung weiter.

11′ Da ist der erste Abschluss der Equipe Tricolore! Erst scheitert Cherki mit seinem Linksschuss aus mittigen 16 Metern an Henderson, ehe der Abpraller im Rückraum bei Zaïre-Emery landet. Doch dessen Schuss ist viel zu ungenau und landet im Toraus.

10′ Die fällige Freistoßflanke schaufelt Rice vor das Tor, jedoch zu ungenau. So können die Franzosen durch Konaté die Szene vorerst klären.

9′ Frankreich ist bis dato fast ausschließlich in der Defensive gefordert. So trifft Gusto auf der linken Seite Rashford unsanft in den Hacken, was der Unparteiische mit einem Freistoß ahndet.

7′ Ein weiterer Ballverlust bringt die Three Lions über Rashford zu einer weiteren guten Gelegenheit. Der Schuss des Offensivmanns aus linken 13 Metern wird allerdings diesmal von Gusto zur Ecke abgefälscht.

5′ Dieser frühe Treffer dürfte der englischen Seele guttun. Wie werden die Les Bleus nun auf diese kalte Dusche reagieren?

3′ Tooor für England, 0:1 durch Declan Rice

Was für ein Blitzstart der Three Lions! Nach einem Einwurf leistet sich Doué im Spielaufbau einen folgenschweren Fehlpass genau in die Füße von Rice. Der Engländer schaltet sofort um, treibt den Ball mit viel Tempo nach vorne und zieht aus halblinken 20 Metern einfach mal mit rechts ab. Mit knapp 120 km/h schlägt der Ball unhaltbar halbhoch im rechten Toreck ein. Maignan streckt sich vergeblich und kann dem Traumtor nur hinterherschauen.

2′ Eine erste Flanke von Rashford kommt über die linke Seite in die Box der Franzosen geflogen. Dort zeigt sich Lacroix aber zur Stelle und beseitigt die Kugel per Kopf.

1′ Das Finale um Bronze dieser Weltmeisterschaft läuft! Welche Nation erwischt den besseren Start in die Partie?

1′ Spielbeginn

Geleitet wird die Partie vom venezolanischen Schiedsrichter Jesús Valenzuela. Für den 42-Jährigen ist es bereits der vierte Einsatz bei dieser Weltmeisterschaft. Bei sonnigen 31 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit wird er die Begegnung in wenigen Minuten anpfeifen.

Bereits 2018 unterlag England im Spiel um Platz drei Belgien mit 0:2. Damit sich das heute nicht wiederholt, nimmt auch Thomas Tuchel sieben Änderungen in seiner Startelf vor. Dean Henderson ersetzt Jordan Pickford im Tor. Zudem nehmen Harry Kane und Jude Bellingham zunächst auf der Bank Platz – obwohl beide mit jeweils sieben Treffern noch Chancen auf den Goldenen Schuh haben.

Der Traum vom zweiten WM-Finale nach 1966 bleibt für England weiter unerfüllt. Dabei sah es im Halbfinale gegen Argentinien lange Zeit vielversprechend aus. Nach der Führung durch Anthony Gordon zogen sich die Three Lions jedoch immer weiter zurück und überließen den Südamerikanern die Kontrolle über das Spiel – ein Ansatz, der sich rächen sollte. In der Nachspielzeit erzielte Argentinien den umjubelten Siegtreffer, auf den die Mannschaft von Thomas Tuchel keine Antwort mehr fand. Der Trainer geriet anschließend auf der Insel vor allem wegen seiner defensiven Wechsel nach der Führung in die Kritik. Nun soll zumindest die Bronzemedaille für einen versöhnlichen Turnierabschluss sorgen.

Didier Deschamps rotiert im Vergleich zum Halbfinale kräftig durch und nimmt gleich sieben Änderungen in seiner Startelf vor. Lediglich Torhüter Mike Maignan, Adrien Rabiot im defensiven Mittelfeld, Michael Olise auf der Rechtsaußenposition sowie Kylian Mbappé, der mit aktuell acht Treffern noch beste Chancen auf den Goldenen Schuh hat, behalten ihren Platz in der Anfangsformation.

Das dritte WM-Finale in Folge war das große Ziel der französischen Nationalmannschaft. Doch im Halbfinale platzte dieser Traum mit der 0:2-Niederlage gegen Spanien. Die Equipe Tricolore blieb dabei über weite Strecken überraschend harmlos und muss sich nun mit dem Spiel um Platz drei begnügen. Gleichzeitig endet eine Ära: für Trainer-Legende Didier Deschamps ist es das letzte Spiel an der Seitenlinie. Der 57-Jährige führte Frankreich seit 2012 und krönte sich 2018 in Russland zum Weltmeister. Zum Abschied soll nun zumindest noch die Bronzemedaille her.

Gleich steht das vorletzte Spiel dieser XXL-Weltmeisterschaft an. Im Stadion von Miami geht es im „Finale um Bronze“ nicht nur um die Bronzemedaille, sondern auch um eine stattliche Prämie: rund 29 Millionen US-Dollar erhält der Sieger, der Verlierer muss sich mit etwa zwei Millionen weniger begnügen. Sportlich besitzt diese Partie zwar nicht den Stellenwert eines Endspiels, dennoch hat die FIFA dem Spiel um Platz drei in diesem Jahr mit der neuen Bezeichnung „Finale um Bronze“ einen etwas glanzvolleren Anstrich verliehen.