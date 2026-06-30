Wer fordert Brasilien am kommenden Sonntag im Achtelfinale heraus? Diese Frage wird heute im Duell zwischen der Elfenbeinküste und Norwegen beantwortet. Beide Nationen sammelten in der Gruppenphase jeweils sechs Punkte und zogen als Tabellenzweite in das Sechzehntelfinale ein. Die Ivorer reisen dabei mit Rückenwind nach Dallas, nachdem sie sich zuletzt souverän mit 2:0 gegen Curaçao durchgesetzt hatten. Norwegen kassierte dagegen eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Frankreich. Das Ergebnis ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, schließlich hatte Nationaltrainer Ståle Solbakken seine Mannschaft nahezu komplett umgestellt und nur eine Stammkraft in der Startelf belassen.