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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Elfenbeinküste gegen Norwegen

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Elfenbeinküste gegen Norwegen

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Spannung bei der WM 2026: Elfenbeinküste spielt gegen Norwegen in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 30.06.2026 um 19 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sechzehntelfinale: Elfenbeinküste - Norwegen

Sechzehntelfinale: Elfenbeinküste - Norwegen

Quelle: ZDF
Di, 30.06., 19:00 Uhr
Dallas
Das Erste
Elfenbeink.
CIV
Elfenbeinküste
-:-
Norwegen
Norwegen
NOR

Liveticker

18:01
Wer fordert Brasilien am kommenden Sonntag im Achtelfinale heraus? Diese Frage wird heute im Duell zwischen der Elfenbeinküste und Norwegen beantwortet. Beide Nationen sammelten in der Gruppenphase jeweils sechs Punkte und zogen als Tabellenzweite in das Sechzehntelfinale ein. Die Ivorer reisen dabei mit Rückenwind nach Dallas, nachdem sie sich zuletzt souverän mit 2:0 gegen Curaçao durchgesetzt hatten. Norwegen kassierte dagegen eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Frankreich. Das Ergebnis ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, schließlich hatte Nationaltrainer Ståle Solbakken seine Mannschaft nahezu komplett umgestellt und nur eine Stammkraft in der Startelf belassen.
16:26
Mit der Elfenbeinküste und Norwegen treffen im Sechzehntelfinale der WM 2026 zwei Gruppenzweite aufeinander. Im texanischen Dallas kämpfen beide Nationen ab 19:00 Uhr um den Einzug ins Achtelfinale. Herzlich willkommen zu diesem K.-o.-Duell!

Aufstellung

Aufstellung

Elfenbeinküste
Elfenbeinküste

1
Yahia Fofana
3
Ghislain Konan
7
Odilon Kossounou
17
Guela Doué
20
Emmanuel Agbadou
8
Franck Kessié
18
Ibrahim Sangaré
26
Christ Inao Oulaï
9
Ange-Yoan Bonny
11
Yan Diomande
19
Nicolas Pépé

Norwegen
Norwegen

1
Ørjan Nyland
3
Kristoffer Ajer
5
David Møller Wolfe
16
Marcus Pedersen
17
Torbjørn Heggem
6
Patrick Berg
8
Sander Berge
10
Martin Ødegaard
7
Alexander Sørloth
9
Erling Haaland
20
Antonio Nusa

Reservespieler

16
Mohamed Koné
23
Alban Lafont
2
Ousmane Diomande
5
Wilfried Singo
13
Christopher Operi
21
Evan Ndicka
4
Jean Seri
6
Seko Fofana
25
Parfait Guiagon
10
Simon Adingra
12
Elye Wahi
14
Oumar Diakité
15
Amad Diallo
22
Evann Guessand
24
Bazoumana Touré

Reservespieler

12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
4
Leo Østigård
15
Fredrik Bjørkan
24
Sondre Langås
25
Henrik Falchener
26
Julian Ryerson
2
Morten Thorsby
14
Fredrik Aursnes
18
Kristian Thorstvedt
19
Thelo Aasgaard
21
Andreas Schjelderup
22
Oscar Bobb
11
Jørgen Strand Larsen
23
Jens Hauge

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Elfenbeinküste
    0
    Siege Norwegen
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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