Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Elfenbeinküste gegen Norwegen
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Spannung bei der WM 2026: Elfenbeinküste spielt gegen Norwegen in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 30.06.2026 um 19 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Di, 30.06., 19:00 Uhr
Dallas
Elfenbeink.
CIV
-:-
Norwegen
NOR
Liveticker
18:01
Wer fordert Brasilien am kommenden Sonntag im Achtelfinale heraus? Diese Frage wird heute im Duell zwischen der Elfenbeinküste und Norwegen beantwortet. Beide Nationen sammelten in der Gruppenphase jeweils sechs Punkte und zogen als Tabellenzweite in das Sechzehntelfinale ein. Die Ivorer reisen dabei mit Rückenwind nach Dallas, nachdem sie sich zuletzt souverän mit 2:0 gegen Curaçao durchgesetzt hatten. Norwegen kassierte dagegen eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Frankreich. Das Ergebnis ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, schließlich hatte Nationaltrainer Ståle Solbakken seine Mannschaft nahezu komplett umgestellt und nur eine Stammkraft in der Startelf belassen.
16:26
Mit der Elfenbeinküste und Norwegen treffen im Sechzehntelfinale der WM 2026 zwei Gruppenzweite aufeinander. Im texanischen Dallas kämpfen beide Nationen ab 19:00 Uhr um den Einzug ins Achtelfinale. Herzlich willkommen zu diesem K.-o.-Duell!
Aufstellung
Aufstellung
Elfenbeinküste
Norwegen
Reservespieler
Reservespieler
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Elfenbeinküste
- 0
- Siege Norwegen
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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