Sport | Fußball-WM :Offensiv-Spektakel bei Niederlande - Schweden
Video8:38
Spannung bei der WM 2026: Ecuador spielt gegen Curaçao in Kansas City (Kansas-City-Stadion). Anpfiff ist am 21.06.2026 um 2 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Deutschland
|Deutschland
|GER
|2
|2
|0
|0
|9:2
|7
|6
|2
|Elfenbeinküste
|Elfenbeink.
|CIV
|2
|1
|0
|1
|2:2
|0
|3
|3
|Ecuador
|Ecuador
|ECU
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|4
|Curaçao
|Curaçao
|CUR
|1
|0
|0
|1
|1:7
|-6
|0