  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Ecuador gegen Curaçao

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Ecuador gegen Curaçao

|

Spannung bei der WM 2026: Ecuador spielt gegen Curaçao in Kansas City (Kansas-City-Stadion). Anpfiff ist am 21.06.2026 um 2 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Vorrunde: Gruppe E Ecuador – Curaçao

Die deutsche Gruppe: Ecuador trifft am 2. Spieltag der Gruppe E in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Curaçao. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 2:00 Uhr.

21.06.2026
So, 21.06., 02:00 Uhr
Kansas City
ZDF
Ecuador
ECU
Ecuador
-:-
Curaçao
Curaçao
CUR

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1DeutschlandDeutschlandDeutschlandGER22009:276
2ElfenbeinküsteElfenbeinküsteElfenbeink.CIV21012:203
3EcuadorEcuadorEcuadorECU10010:1-10
4CuraçaoCuraçaoCuraçaoCUR10011:7-60
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Herzlich willkommen zur Partie der Gruppe E zwischen Ecuador und Curacao. Obwohl keine 2000 Kilometer zwischen den Hauptstädten der beiden Länder liegen, treffen die beiden Nationen bei dieser WM erstmals in ihrer Länderspielhistorie aufeinander.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Ecuador
    0
    Siege Curaçao
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

    sportstudio Fußball-Dokus

    Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026

    WM-Qualifikation und Testspiele

    Mehr