Nach Fan-Ausschreitungen:Lionel Messi bricht Auftritt in Indien ab
Chaos bei Lionel Messis Stadiontour in Indien: Wütende Fans stürmten das Spielfeld. Der Superstar brach seinen Auftritt in Kolkata ab.
Aufgrund von chaotischen Zuständen und Ausschreitungen wütender Fans hat Fußball-Superstar Lionel Messi eine Stadiontour in Indien nach kurzer Zeit abgebrochen. In Kolkata war der 38-Jährige im Rahmen seiner "G.O.A.T. Tour" durch das Salt Lake Stadion gelaufen. Tausende Fans hatten Tickets gekauft, um den Argentinier zu sehen, doch sie waren über die Organisation erzürnt.
Messi, der die dreitägige Tour gemeinsam mit seinen Teamkollegen Rodrigo de Paul und Luis Suárez von Inter Miami absolviert, bewegte sich in einer großen Menschentraube über die Tartanbahn des Spielfelds.
Fans stürmen Spielfeld
Aufgrund der strengen Sicherheitsvorkehrungen hatten die Zuschauer Mühe, einen Blick auf ihn zu erhaschen. Viele Fans stürmten das Spielfeld, andere rissen die Stadionbestuhlung aus ihrer Verankerung und zerstörten Banner und Zelte. Auch Wasserflaschen wurden in Richtung des Spielfelds geworfen.
Messi verließ das Stadion früher als erwartet. "Ich entschuldige mich aufrichtig bei Lionel Messi sowie bei allen Sportliebhabern und seinen Fans für den bedauerlichen Vorfall", schrieb die westbengalische Ministerpräsidentin Mamata Banerjee in einem Beitrag auf X und fügte hinzu, dass sie eine Untersuchung des Vorfalls angeordnet habe. Sie sei "traurig" und "schockiert".
Javed Shamim, ein hochrangiger Polizeibeamter des Bundesstaates, teilte Reportern mit, dass der "Hauptorganisator" der Veranstaltung festgenommen worden sei. Details nannte er nicht.Bevor das Chaos ausgebrochen war, enthüllte Messi in Kolkata eine 21 Meter hohe Statue, die ihn mit dem Weltmeisterpokal in den Händen zeigt.
Messi soll in weiteren Städten auftreten
In den kommenden Tagen wird der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner noch in den Städten Hyderabad, Mumbai und Neu-Delhi erwartet. In der indischen Hauptstadt soll Messi laut Indian Times Premierminister Narendra Modi treffen.
Auf der Tour wird es zudem die "Hola Messi"-Fanzone geben, in der die Anhänger von "La Pulga" (Spanisch für Floh) eine lebensgroße Messi-Figur auf einem Thron und eine Nachbildung seiner großen Trophäensammlung bestaunen können.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr zu Lionel Messi
MLS-Finale:Müller verliert mit Vancouver gegen Messis Miamimit Video0:18
Weltstar verlängert bei Miami:Lionel Messi spielt bis 41 Jahre - auch die WM?
Messi blass, Torhüter glänzen:Klub-WM: Wenig Spektakel beim Auftaktspiel
Playoff-Aus trotz Kopfballtor:Messi scheitert mit Miami