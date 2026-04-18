Fußball: DFB-Frauen mit enttäuschendem Remis in Österreich

Die deutsche Fußball-Nationalelf der Frauen ist beim WM-Qualifikationsspiel in Österreich nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Janina Minge sah wegen einer Notbremse die rote Karte.

Die deutschen Fußballerinnen lassen in der WM-Qualifikation erstmals Punkte liegen. Die DFB-Frauen kommen in Unterzahl gegen Österreich nicht über ein Unentschieden hinaus. 18.04.2026 | 4:52 min

Die deutschen Fußballerinnen haben auf ihrem Weg zur WM 2027 überraschend den ersten Dämpfer erlitten. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück kam im zweiten Nachbarschaftsduell mit Österreich innerhalb weniger Tage nach einer schwachen Vorstellung nur zu einem 0:0 und geht angeschlagen in ihr erstes Matchball-Spiel der WM-Qualifikation.

Es ist nicht angenehm, solche Spiele zu sehen, aber wir ziehen das Positive raus. Wir wissen, wo wir ansetzen müssen, und das werden wir machen. „ Bundestrainer Christian Wück

Die Schlussphase in Ried überstand das DFB-Team nach einer Roten Karte gegen Janina Minge (79.) in Unterzahl. Im neunten Vergleich konnte Deutschland erstmals nicht gegen Österreich gewinnen.

Rot für Janina Minge

Am kommenden Spieltag (5. Juni) kann die DFB-Auswahl gegen Norwegen in Köln mit einem Sieg eines der begehrten Tickets für die Endrunde in Brasilien lösen. Dafür braucht sie jedoch eine deutliche Leistungssteigerung: Gegen Österreich ließ die deutsche Mannschaft gerade offensiv einiges zu wünschen übrig und liegt in der Gruppe A4 bei noch zwei ausstehenden Partien nur noch einen Zähler vor Norwegen, das am Samstag 3:2 in Slowenien gewann.

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Neben Larissa Mühlhaus, die erstmals in einem Länderspiel von Anfang an spielte, rückten Camilla Küver und Sarai Linder in die Anfangsformation, Carlotta Wamser ersetzte Kapitänin Giulia Gwinn, die am vergangenen Dienstag eine Schulterverletzung erlitten hatte. In der Defensive spielte demnach einzig Minge wie schon vor vier Tagen von Beginn an.

Neu formierte Defensive

Viel zu tun bekam die neu formierte Abwehr nicht. Die Gastgeberinnen überließen den Deutschen den Ball, die aber wenig daraus machten. Bis auf eine frühe Großchance von Jule Brand (4.), die an der glänzend parierenden Torhüterin Mariella El Sherif scheiterte, brachte das deutsche Team kaum etwas zustande.

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Wück betrachtete an der Seitenlinie eher stoisch, wie sich seine Spielerinnen in der Offensive ein ums andere Mal verrannten. Gerade die Präzision im letzten Drittel dürfte beim Bundestrainer Fragen aufgeworfen haben, aber immerhin defensiv stand seine Mannschaft bei den wenigen Konterchancen der Österreicherinnen stabil.

Kopfschütteln bei Wück

Dennoch: Zufrieden konnte Wück auf keinen Fall sein, spätestens in der zweiten Halbzeit wurde das auch deutlich. Der 52-Jährige schimpfte deutlich hörbar und schüttelte immer wieder mit dem Kopf, noch immer strahlte die DFB-Elf so gut wie keine Gefahr aus - bis zur 72. Minute. Minge traf mit einem Kopfball aus kurzer Distanz nicht das leere Tor, sondern die Latte - und flog wenig später nach einer Notbremse vom Platz.

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Quelle: SID, dpa