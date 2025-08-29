Supercup der Frauen: Mehr als eine Standortbestimmung

Im Supercup wollen der FC Bayern und der VfL Wolfsburg den Schwung von der Frauen-EM nutzen - und Lena Oberdorf wird in Karlsruhe endlich wieder mitmischen.

Man kann nun wahrlich nicht behaupten, dass die EM in der Schweiz für Lea Schüller nach Wunsch gelaufen ist. Klar, anfangs stand die Topstürmerin vom FC Bayern in der Startelf, aber nach der Vorrunde war die 27-Jährige ihren Stammplatz los. Giovanna Hoffmann stieg mit dem Viertelfinaldrama gegen Frankreich zum Sinnbild deutscher Widerstandsstärke auf.

Wenn Schüller etwas aus dem Turnier verarbeiten musste, dann das unglückliche Ausscheiden im Halbfinale gegen Spanien (0:1 n.V.). Sie scheint allerdings besonders froh, dass es auf Vereinsebene wieder losgeht. Der Supercup zwischen dem FC Bayern und VfL Wolfsburg in Karlsruhe (Samstag, 14 Uhr/live im ZDF und im Stream) ist mehr als eine Standortbestimmung. Schüller: "Es ist kein Vorbereitungsspiel mehr. Es gibt etwas zu gewinnen."

Die Bayern sind Favorit auf alle Titel

Die Münchnerinnen haben vergangene Saison alle nationalen Titel eingesackt: erst den Supercup (1:0 gegen Wolfsburg), dann die Meisterschaft, schließlich auch noch den DFB-Pokal (4:2 gegen Werder Bremen).

Wir haben uns was aufgebaut, als Meister und Pokalsieger gehen wir als Favorit in die Saison. „ Lea Schüller, Fußball-Profi beim FC Bayern

Viele befürchten einen Alleingang der Münchnerinnen, die bis auf Sydney Lohmann (Manchester City) im Gegensatz zur Konkurrenz kaum Stützen verloren. Und jetzt kommt noch jemand hinzu, der als absolute Verstärkung gilt: Lena Oberdorf, die nach ihrem Wechsel aus Wolfsburg noch immer auf ihr erstes Pflichtspiel bei den Bayern wartet.

Oberdorf will endlich wieder mitmischen

Mehr als 13 Monate sind seit ihrer schweren Knieverletzung vergangen, als sich die Mittelfeldspielerin am 16. Juli 2024 im EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich einen Kreuzband- und Meniskusschaden zuzog. Die 23-Jährige fehlte bei den Olympischen Spielen und der EM.

Niemand tat das mehr weh als dieser leidenschaftlichen Kickerin, die im FCB-Vereinsmagazin sagte: "Es war die Hölle." Um die hohe Erwartungshaltung zu bekämpfen, merkte sie an: "Ich muss mir Zeit geben, um wieder auf mein altes Niveau zu kommen. Das geht nicht von heute auf morgen."

Neue Freiheiten durch den neuen Trainer

Sie hat sich zur Ablenkung als DJ ausprobiert, wieder Gitarre gespielt, einen Podcast aufgelegt und einen Hund zugelegt, der sogar einen eigenen Instagram-Kanal bekommen hat. Denn die Genesung zog sich immer wieder in die Länge. Immerhin: Bei den Testspielen gegen Real Madrid (4:1) und Olympique Lyon (1:4) kam "Obi" bereits zum Einsatz.

"Sie wird besser und besser. Sie kann spielen", sagte der neue Bayern-Coach José Barcala. Es wird spannend, wie schnell der Spanier seine Philosophie vermitteln kann, wobei Schüller wenig Bedenken hat.

Ich glaube, dass José uns mehr Freiheiten gibt. Es ist sehr offen, kommunikativ und witzig. „ Lea Schüller, Fußball-Profi beim FC Bayern

Wie der Norweger Alexander Straus verständigt sich auch dieser Fußballlehrer ausschließlich auf Englisch. Er fühle sich in der Stadt sehr wohl, verriet der 43-Jährige, der zuvor die Frauen von Servette Genf trainierte. Sein Auftrag laute auf dem Bayern-Campus, "Trophäen zu gewinnen".

VfL Wolfsburg der hungrige Herausforderer

Die Wolfsburger haben ihre neue Rolle angenommen. "Wir wollen der hungrige Herausforderer sein", beteuerte Stephan Lerch, der als alter Bekannter von der TSG Hoffenheim als Trainer zum Werksklub zurückkehrte. VfL-Macher Ralf Kellermann hat trotz des Substanzverlustes einen spannenden Kader gebastelt, der wieder mehr Gier entwickeln soll. Lerch nannte es eine "große Aufgabe", den Bayern bei der wirtschaftlichen Übermacht sportlich Paroli zu bieten.

Für das Kräftemessen zwischen Meister und Vizemeister sind bislang rund 15.000 Karten abgesetzt - der DFB hofft noch, dass es am Ende im Wildparkstadion 18.000 Besucher werden. Erst im Vorjahr wurde der Supercup nach 27 (!) Jahren Pause wiederbelebt. 16.690 Zuschauer sahen in Dresden ein 1:0 der noch von den Olympia-Strapazen gezeichneten Münchnerinnen, für die damals Klara Bühl traf.