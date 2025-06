Zeugwart Steve Smith: Auf ihn verlassen sich die DFB-Frauen

Irgendwie ist Steve Smith immer der erste. Auf dem Trainingsplatz oder im Trainingslager. Ohne den tüchtigen Zeugwart läuft bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft wenig. Die versammelt sich ab Donnerstag im Trainingslager in Herzogenaurach, um sich den Feinschliff für die EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) zu holen.

Smith bei der Gründung der Frankfurt Galaxy dabei

Heute ist der in Walldorf wohnende 59-Jährige froh, dass es ihn irgendwann zum Fußball zog, mit dem er erstmals in Berührung kam, "als mein Sohn mit fünf Jahren gekickt hat". Sein früher fast religiöses Faible etwa für NFL-Übertragungen hat spürbar nachgelassen.

Für Smith ist es eine Ehre, dabei zu sein

Smiths fünftes Turnier mit den DFB-Frauen

Vom Laptop für die Analysten, der Massagebank für die Physiotherapeuten oder Gewürzen für die Köche - alles muss nicht nur gut verstaut, sondern auch ordentlich verzollt werden. Ein Thema, sagt Smith, "das in der Schweiz nicht so einfach ist".

Bundestrainer Christian Wück hat den Kader für die Frauen-EM in der Schweiz bekannt gegeben. Die DFB-Auswahl will um den Titel mitspielen.

Er hat übrigens erst kürzlich an einer Fortbildung teilgenommen: Bei einer von Englands Fußballverband (FA) ausgerichteten Netzwerkveranstaltung ging es mit 90 Gleichgesinnten aus England, USA oder Südafrika auch darum, wie in anderen Sportarten die Spielvorbereitung aussieht.

In der Schweiz bestreitet Smith inzwischen sein fünftes Turnier mit den DFB-Frauen. Angefangen hatte alles unter Martina Voss-Tecklenburg bei der WM 2019 in Frankreich. In einem Werbespot hieß es damals, Alexandra Popp und Co. würden alles schaffen, bis der Zeugwart sagte: "Nur die Wäsche nicht!"