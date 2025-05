Vor dem Pokal-Finale: Fans feiern DFB-Party in Berlin

Klarer Favorit ist der Bundesligist VfB Stuttgart , der gegen den Zweitliga-Aufsteiger aus Bielefeld eine bisher enttäuschende Saison retten will. Arminia hat sich in dieser Spielzeit aber als Pokalschreck entpuppt. Die Bielefelder stehen erstmals in ihrer 120-jährigen Vereinsgeschichte im Finale um den zweitwichtigsten deutschen Titel und können für ein Novum sorgen: Noch nie hat ein Drittligist den DFB-Pokal gewonnen.