Das war die Deutschland Tour:Brennan gewinnt Finale, Waerenskjold die Tour
von Aris Donzelli
|
Vom Prolog in Essen bis zum Finale in Magdeburg: Das war die Deutschland Tour 2025. Die letzte Etappe gewinnt Matthew Brennan. Gesamtsieger wird Sören Waerenskjold.
- Prolog, Mittwoch: Essen (3,1 Kilometer / 64 Höhenmeter)
- 1. Etappe, Donnerstag: Essen - Herford (203 km / 1.330 HM)
- 2. Etappe, Freitag: Herford - Arnsberg (190 km / 2.400 HM)
- 3. Etappe, Samstag: Arnsberg Kassel (176 km / 2.720 HM). Dort nach Zielankunft ein Transfer
- 4. Etappe, Sonntag: Halle/S. - Magdeburg (164 km / 910 HM)
