Deutschland Tour: Brennan gewinnt Finale, Waerenskjold die Tour

von Aris Donzelli
James Matthew Brennan ( TEAM VISMA | LEASE A BIKE ), links - Jonathan Milan ( LIDL - Trek ), mitte - Soren Waerenskjold ( UNO-X MOBILITY ), rechts

Vom Prolog in Essen bis zum Finale in Magdeburg: Das war die Deutschland Tour 2025. Die letzte Etappe gewinnt Matthew Brennan. Gesamtsieger wird Sören Waerenskjold.

  • Prolog, Mittwoch: Essen (3,1 Kilometer / 64 Höhenmeter)
  • 1. Etappe, Donnerstag: Essen - Herford (203 km / 1.330 HM)
  • 2. Etappe, Freitag: Herford - Arnsberg (190 km / 2.400 HM)
  • 3. Etappe, Samstag: Arnsberg Kassel (176 km / 2.720 HM). Dort nach Zielankunft ein Transfer
  • 4. Etappe, Sonntag: Halle/S. - Magdeburg (164 km / 910 HM)

