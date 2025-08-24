Das war die Deutschland Tour : Brennan gewinnt Finale, Waerenskjold die Tour

von Aris Donzelli

24.08.2025 | 18:06 |

Vom Prolog in Essen bis zum Finale in Magdeburg: Das war die Deutschland Tour 2025. Die letzte Etappe gewinnt Matthew Brennan. Gesamtsieger wird Sören Waerenskjold.