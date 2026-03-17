Pre-Playoffs für das Viertelfinale:Das Wichtigste zu den Deutschen Eishockey-Playoffs 2026
von Julia Zhuganets
Die Pre-Playoffs um den Einzug ins DEL-Viertelfinale starten. Dort kämpfen Platz sieben bis zehn um die letzten beiden Tickets für das Duell mit den Bestplatzierten
Was sind die DEL-Playoffs?
Die Playoffs sind der Ausscheidungskampf der Deutschen Eishockey Liga (DEL), bei denen um die Deutsche Meisterschaft gespielt wird. In der zuvor gespielten Hauptrunde, die von September bis Februar stattfand, qualifizieren sich die Teams für die K.O.-Phase. Diese wird in Pre-Playoffs, Viertelfinale, Halbfinale und Finale unterteilt. Die unterlegende Mannschaft scheidet jeweils aus.
Wie haben sich die Teams qualifiziert?
Vor den Playoffs haben die 14 Mannschaften der DEL eine Hauptrunde gespielt:
- Die Teams auf Platz eins bis sechs sicherten sich direkt einen Platz im Viertelfinale.
- Die Mannschaften auf Platz sieben bis zehn treten bei den Pre-Playoffs gegeneinander an.
- Die Teams auf Platz elf bis vierzehn schieden direkt aus.
Für die Augsburger Panther (11.), die Iserlohn Roosters (12.) und die Löwen Frankfurt (13.) ist die Saison bereits beendet, Dresden (14.) droht dazu der Abstieg in die DEL 2.
Welche Teams sind bereits im Viertelfinale?
Ins Viertelfinale konnten sich bereits die sechs besten Teams qualifizieren.
|Kölner Haie
|116 Punkte
|Adler Mannheim
|103 Punkte
|Straubing Tigers
|101 Punkte
|EHC München
|100 Punkte
|ERC Ingolstadt
|94 Punkte
|Eisbären Berlin
|85 Punkte
Welche Teams kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale?
In der ersten Playoff-Runde spielen die Plätze sieben bis zehn um den Einzug ins Viertelfinale. Die Pinguins Bremerhaven (7.) treten gegen die Nürnberg Ice Tigers (10.) an und die Grizzly Wolfsburg (8.) gegen die Schwenninger Wild Wings (9.).
Der Sieger aus dem ersten Duell trifft auf die Kölner Haie, während der Sieger aus dem zweiten Spiel gegen die Mannheimer Adler im Viertelfinale antreten muss.
Welche Regeln gelten bei den Pre-Playoffs?
Die Pre-Playoffs werden im Best-of-Three-Format ausgetragen. Somit sind zwei Siege für den Aufstieg in die nächte Runde nötig. Nach der Heimregel bekommt das besser platzierte Team in Spiel eins und drei Heimrecht.
Gibt es in der regulären Spielzeit keinen Sieger, entscheidet eine 20-minütige Verlängerung. Sie kann jedoch bereits nach dem ersten Treffer einer Mannschaft beendet werden ("Sudden Death"). Falls kein Treffer fällt wird wieder verlängert.
Ab dem Viertelfinale wird im Best-of-Seven-Modus gespielt. Die Mannschaften müssen sich in sieben Spielen vier Siege holen, um in die nächste Runde zu kommen. Das in der Hauptrunde besser platziertere Team darf die erste, dritte, fünfte und siebte Viertelfinal-Begegnung in eigener Heimhalle austragen. Die Regelung zur Verlängerung bleibt gleich.
Wer sind die Favoriten auf den Meistertitel?
Die Kölner Haie spielten eine ganz starke Hauptrunde. Sie gewannen selbige mit stolzen 116 Punkten und knackten damit den Punkterekord der DEL. Bei der Jahrespreisverleihung räumten Spieler und Trainer der Domstädter ebenfalls ab.
Mit einer solchen Ausgangslage sind die Kölner Haie heiße Anwärter auf den Meistertitel. Vergangene Saison verloren sie im Finale jedoch gegen die Eisbären Berlin mit 1:4.
Die Titelverteidiger aus der Hauptstadt sind Rekordmeister seit 1994 und haben mit Liam Kirk den besten Torschützen in der aktuellen Saison in ihren Reihen.
Wer trifft wann aufeinander?
1. Playoff-Runde
Fischtown Pinguins Bremerhaven - Nürnberg Ice Tigers (Di., 17. März, 19.30 Uhr)
Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings (Mi., 18. März, 19.30 Uhr)
Schwenninger Wild Wings - Grizzlys Wolfsburg (Fr., 20. März, 19 Uhr)
Nürnberg Ice Tigers - Fischtown Pinguins Bremerhaven (Fr., 20. März, 19.30 Uhr)
Fischtown Pinguins Bremerhaven - Nürnberg Ice Tigers (So., 22. März, 14 Uhr)
Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings (So., 22. März, 16.30 Uhr)
Die ersten Spiele des Viertelfinals
Red Bull München - ERC Ingolstadt (Di., 24. März, 19 Uhr)
Straubing Tigers - Eisbären Berlin (Di., 24. März, 19.30 Uhr)
Adler Mannheim - Sieger 1. Playoff-Runde (Mi., 25. März, 19 Uhr)
Sieger 1. Playoff-Runde - Kölner Haie (Mi., 25. März, 19.30 Uhr)
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