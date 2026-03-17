Die Pre-Playoffs um den Einzug ins DEL-Viertelfinale starten. Dort kämpfen Platz sieben bis zehn um die letzten beiden Tickets für das Duell mit den Bestplatzierten

Das Wichtigste zu den Deutschen Eishockey-Playoffs 2026

Die Eishockey-Hauptrunde ist zu Ende gegangen. Pünktlich zum Beginn der Playoffs qualifizierte sich Titelverteidiger Eisbären Berlin fürs Viertelfinale. Hauptrundensieger wurden die Kölner Haie. 16.03.2026 | 1:15 min

Was sind die DEL-Playoffs?

Die Playoffs sind der Ausscheidungskampf der Deutschen Eishockey Liga (DEL), bei denen um die Deutsche Meisterschaft gespielt wird. In der zuvor gespielten Hauptrunde, die von September bis Februar stattfand, qualifizieren sich die Teams für die K.O.-Phase. Diese wird in Pre-Playoffs, Viertelfinale, Halbfinale und Finale unterteilt. Die unterlegende Mannschaft scheidet jeweils aus.

Die Eisbären Berlin sind aktueller Titelverteidiger bei der Deutschen Meisterschaft Quelle: dpa | Gora, Andreas

Wie haben sich die Teams qualifiziert?

Vor den Playoffs haben die 14 Mannschaften der DEL eine Hauptrunde gespielt:

Die Teams auf Platz eins bis sechs sicherten sich direkt einen Platz im Viertelfinale.

Die Mannschaften auf Platz sieben bis zehn treten bei den Pre-Playoffs gegeneinander an.

Die Teams auf Platz elf bis vierzehn schieden direkt aus.

Für die Augsburger Panther (11.), die Iserlohn Roosters (12.) und die Löwen Frankfurt (13.) ist die Saison bereits beendet, Dresden (14.) droht dazu der Abstieg in die DEL 2.

Die Kölner Haie starten als Erstplatzierte in das Viertelfinale 2026 Quelle: IMAGO / Beautiful Sports

Welche Teams sind bereits im Viertelfinale?

Ins Viertelfinale konnten sich bereits die sechs besten Teams qualifizieren.

Die Top Sechs nach der Hauptrunde Kölner Haie 116 Punkte Adler Mannheim 103 Punkte Straubing Tigers 101 Punkte EHC München 100 Punkte ERC Ingolstadt 94 Punkte Eisbären Berlin 85 Punkte

Welche Teams kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale?

In der ersten Playoff-Runde spielen die Plätze sieben bis zehn um den Einzug ins Viertelfinale. Die Pinguins Bremerhaven (7.) treten gegen die Nürnberg Ice Tigers (10.) an und die Grizzly Wolfsburg (8.) gegen die Schwenninger Wild Wings (9.).

Die Kölner Haie sind der große Gewinner bei der DEL-Preisverleihung. Der Hauptrundensieger heimst drei Trophäen ein, zwei davon Goalie Janne Juvonen. Nächstes Ziel der Haie: Der Meistertitel. 17.03.2026 | 1:07 min

Der Sieger aus dem ersten Duell trifft auf die Kölner Haie, während der Sieger aus dem zweiten Spiel gegen die Mannheimer Adler im Viertelfinale antreten muss.

Welche Regeln gelten bei den Pre-Playoffs?

Die Pre-Playoffs werden im Best-of-Three-Format ausgetragen. Somit sind zwei Siege für den Aufstieg in die nächte Runde nötig. Nach der Heimregel bekommt das besser platzierte Team in Spiel eins und drei Heimrecht.

Die Pinguins Bremerhaven besiegen die Nürnberg Ice Tigers bereits mit 6:4 Quelle: IMAGO / Zink

Gibt es in der regulären Spielzeit keinen Sieger, entscheidet eine 20-minütige Verlängerung. Sie kann jedoch bereits nach dem ersten Treffer einer Mannschaft beendet werden ("Sudden Death"). Falls kein Treffer fällt wird wieder verlängert.

Ab dem Viertelfinale wird im Best-of-Seven-Modus gespielt. Die Mannschaften müssen sich in sieben Spielen vier Siege holen, um in die nächste Runde zu kommen. Das in der Hauptrunde besser platziertere Team darf die erste, dritte, fünfte und siebte Viertelfinal-Begegnung in eigener Heimhalle austragen. Die Regelung zur Verlängerung bleibt gleich.

Wer sind die Favoriten auf den Meistertitel?

Die Kölner Haie spielten eine ganz starke Hauptrunde. Sie gewannen selbige mit stolzen 116 Punkten und knackten damit den Punkterekord der DEL. Bei der Jahrespreisverleihung räumten Spieler und Trainer der Domstädter ebenfalls ab.

Der Titel wäre natürlich die Krönung des Ganzen. „ Hai-Kapitän Moritz Müller

„Die Kölner Haie haben in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet und der Erfolg diese Saison ist das logische Resulta"Die Kölner Haie haben in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet, und der Erfolg diese Saison ist das logische Resultat", sagt Moritz Müller über die DEL-Hauptrunde und mit Blick auf die Playoffs.t“, sagt Moritz Müller über die DEL-Hauptrunde und mit Blick auf die Playoffs. 17.03.2026 | 2:54 min

Mit einer solchen Ausgangslage sind die Kölner Haie heiße Anwärter auf den Meistertitel. Vergangene Saison verloren sie im Finale jedoch gegen die Eisbären Berlin mit 1:4.

Die Titelverteidiger aus der Hauptstadt sind Rekordmeister seit 1994 und haben mit Liam Kirk den besten Torschützen in der aktuellen Saison in ihren Reihen.

Wer trifft wann aufeinander?

1. Playoff-Runde

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Nürnberg Ice Tigers (Di., 17. März, 19.30 Uhr)

Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings (Mi., 18. März, 19.30 Uhr)



Schwenninger Wild Wings - Grizzlys Wolfsburg (Fr., 20. März, 19 Uhr)

Nürnberg Ice Tigers - Fischtown Pinguins Bremerhaven (Fr., 20. März, 19.30 Uhr)



Fischtown Pinguins Bremerhaven - Nürnberg Ice Tigers (So., 22. März, 14 Uhr)

Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings (So., 22. März, 16.30 Uhr)

Die ersten Spiele des Viertelfinals

Red Bull München - ERC Ingolstadt (Di., 24. März, 19 Uhr)

Straubing Tigers - Eisbären Berlin (Di., 24. März, 19.30 Uhr)

Adler Mannheim - Sieger 1. Playoff-Runde (Mi., 25. März, 19 Uhr)

Sieger 1. Playoff-Runde - Kölner Haie (Mi., 25. März, 19.30 Uhr)

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.