Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Der Wechsel von Thomas Müller zu den Vancouver Whitecaps steht einem Medienbericht zufolge kurz vor dem Abschluss. Die Kanadier einigten sich mit dem FC Cincinnati, berichtete die "Bild". Das Team aus dem Osten der USA besitzt die Transferrechte an Müller für die MLS.

Demnache bezahlt Vancouver einen gestaffelten Betrag an Cincinnati, der sich in den kommenden zwölf Monaten auf rund 400.000 Euro belaufen wird. Müller soll zum 1. August in Vancouver seinen Vertrag unterschreiben.