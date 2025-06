Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat Offensivspieler Mathis Clairicia verpflichtet. Der 22-jährige Franzose wechselt ablösefrei vom französischen Klub LB Châteauroux an die Castroper Straße. Der Mittelstürmer unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2028, wie der Bundesliga-Absteiger mitteilte.

In der vergangenen Saison erzielte Clairicia in der dritten französischen Liga in 24 Spielen zehn Treffer, zudem gelangen ihm vier Torvorlagen. Für Clairicia ist das Engagement im Ruhrpott die erste Auslandsstation.