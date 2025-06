Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Der Ablöse-Poker um Florian Wirtz geht offenbar in die nächste Runde. Bayer Leverkusen soll einem Bericht des "Kicker" zufolge auch das zweite Angebot des FC Liverpool abgelehnt haben. Bei der zweiten Offerte soll es sich um eine Fixsumme in Höhe von 118 Millionen Euro plus zwölf Millionen Euro an Bonuszahlungen gehandelt haben.

Die Bayer-Bosse hoffen laut "Kicker" auf mehr als jene 150 Millionen Euro, die Geschäftsführer Fernando Carro im Vorjahr einmal als Mindestsumme öffentlich genannt hatte. Wirtz‘ Vertrag bei Bayer läuft noch bis Ende Juni 2027 und beinhaltet keine Ausstiegsklausel, so dass die Ablösesumme frei verhandelbar ist.