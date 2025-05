Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den Fehler eingeräumt, regelwidrig einen 14-Jährigen in zwei Testspielen eingesetzt zu haben. Man habe es "nicht wirklich auf dem Schirm" gehabt, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche, nachdem der Deutsche Fußball-Bund Ermittlungen aufgenommen hatte. "Das ist meine Verantwortung. Die Verantwortung übernehme ich auch", betonte Krösche.

"Die Entscheidung, dass wir ihn einsetzen - auch mit 14 Jahren - ist aufgrund seiner Entwicklung geschehen", begründete Krösche und fügte hinzu: "Er ist fußballerisch außergewöhnlich." Ilicevic, Neffe des ehemaligen Bundesliga-Profis Ivo Ilicevic, spielt normalerweise in der U17 der Frankfurter.

