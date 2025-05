Der FC Bayern München hat die vorzeitige Meisterschaft verpasst. Der deutsche Rekordmeister spielte am 32. Spieltag auswärts in Leipzig 3:3 (0:2). RB-Stürmer Poulsen traf dabei Sekunden vor dem Ende. Dem deutschen Rekordmeister ist der Titel dennoch nur theoretisch noch zu nehmen. Sollte Leverkusen am Sonntag in Freiburg nicht gewinnen, hat Bayern die Meisterschaft sicher.