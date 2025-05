Eintracht Frankfurt verlängert mit Trainer Dino Toppmöller

Unabhängig vom Ausgang dieser Saison hat Trainer Dino Toppmöller seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt vorzeitig verlängert. Der 44-Jährige bleibt der Eintracht bis 2028 erhalten, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Details zu der Vertragsverlängerung nannten die Frankfurter nicht.

Toppmöller, der am Wochenende vor seinem wohl wichtigsten Spiel als Chefcoach der Eintracht steht, äußerte sich wie folgt zu seiner Verlängerung:

Wir haben in dieser Saison eine sehr gute Entwicklung genommen und unser gemeinsamer Weg ist noch lange nicht zu Ende.

Am Samstag (15.30 Uhr) geht es für die Frankfurter beim Tabellenvierten SC Freiburg um die Champions-League-Qualifikation. Ein Remis reicht den Hessen , bei einer Niederlage drohen die Frankfurter vom dritten auf den fünften Rang abzurutschen. Die Eintracht müsste dann wieder einmal mit der Europa League vorliebnehmen.

"Die Mannschaft hat im Verlauf dieser Saison in sämtlichen Spielphasen sowie im taktischen Bereich klare Fortschritte erzielt. Insbesondere im Vergleich zur Vorsaison ist eine signifikante Weiterentwicklung erkennbar – sowohl auf individueller als auch auf mannschaftstaktischer Ebene", begründete Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche die Vertragsverlängerung.

"Ein wesentlicher Faktor für diese positive Entwicklung" sei die "hervorragende Arbeit" von Toppmöller und dem Trainerteam, erklärte Krösche weiter. In der vergangenen Spielzeit - der ersten Saison unter Toppmöller als Chefcoach - belegte die Eintracht den sechsten Platz in der Fußball-Bundesliga. In dieser Saison sind die Frankfurter seit Monaten unter den besten vier Teams.