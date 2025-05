Zittern um Königsklasse: Eintracht-Vorstandsboss beschwichtigt

Die Worte sind sorgsam gewählt - und bewusst über das eigene Klubfernsehen ("Eintracht TV") verbreitet. Axel Hellmann ist öffentlich gegen die Versagensängste bei Eintracht Frankfurt vor dem letzten Spieltag in der Bundesliga beim SC Freiburg (Samstag 15.30 Uhr) angegangen. Da will einer vor dem Endspiel um den Einzug in die Champions League den Druck abfedern und sagt beschwichtigend: