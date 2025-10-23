Skandal um Glücksspiel: NBA-Trainer und -Spieler festgenommen

NBA-Trainer Chauncey Billups und Profi Terry Rozier sind wegen mutmaßlicher Verstrickungen in illegales Glücksspiel festgenommen worden. Die Liga reagiert.

Chauncey Billups, Cheftrainer der Portland Trail Blazers, ist laut Staatsanwaltschaft eine von mehr als 30 Personen, die festgenommen wurden. Quelle: Imago

NBA-Headcoach Chauncey Billups von den Portland Trail Blazers und Profi Terry Rozier (Miami Heat) sind wegen möglicher Verstrickungen in illegales Glücksspiel verhaftet worden. Das bestätigten US-Behörden am Donnerstag auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz.

Billups werde mit verbotenen Pokerspielen unter Beteiligung der Mafia in Verbindung gebracht, sagte FBI-Direktor Kash Patel. Rozier und der ehemalige NBA-Spieler Damon Jones seien im Zusammenhang mit mehreren Fällen illegaler Sportwetten verhaftet worden.

Liga reagiert und suspendiert Billups und Rozier

Die NBA sicherte dem FBI die volle Unterstützung zu.

Wir nehmen diese Vorwürfe äußerst ernst. Die Integrität unseres Spiels hat für uns weiterhin höchste Priorität. „ Stellungnahme der NBA

Sowohl Billups als auch Rozier müssten ihre Teams umgehend verlassen, hieß es.

Bei Billups geht es um die Manipulation illegaler Pokerspiele

Billups, 2004 mit den Detroit Pistons als Spieler NBA-Champion und am Mittwoch beim Saisonstart gegen die Minnesota Timberwolves noch auf der Bank, ist laut Staatsanwalt Joseph Nocella eine von mehr als 30 Personen, die wegen Beteiligung an einem "landesweiten Plan zur Manipulation illegaler Pokerspiele" festgenommen wurden.

Billups wurde in Oregon verhaftet, Rozier in Orlando. Dort hatte Miami am Mittwoch sein Auftaktspiel absolviert, Rozier kam gegen das Team um den deutschen Welt- und Europameister Franz Wagner nicht zum Einsatz - offiziell wegen einer Verletzung.

Rozier benutzte vertrauliche Informationen über Athleten und Teams

Rozier und Jones sollen "an einem der dreistesten Korruptionsskandale im Sport seit der weitgehenden Legalisierung von Online-Sportwetten in den USA beteiligt gewesen sein", sagte Nocella. Er beschrieb es als "eine Insider-Verschwörung im Bereich Sportwetten, bei der vertrauliche Informationen über Athleten und Teams der National Basketball Association (NBA) ausgenutzt wurden".

Die Beschuldigten seien an illegalen Wetten auf die Leistung von Spielern der Charlotte Hornets, der Portland Trail Blazers, der Los Angeles Lakers und der Toronto Raptors beteiligt gewesen, sagte Nocella.

Verdachtsmomente gibt es schon länger. So hatten Sportwettenanbieter vor dem Spiel der Hornets gegen die New Orleans Pelicans am 23. März 2023 verdächtiges Interesse an Roziers Statistiken festgestellt. Daraufhin waren die Wetten auf den damaligen Hornets-Guard gestoppt worden.

Ehemalige NBA-Spieler im Konflikt mit dem Gesetz

Im April 2024 war Jontay Porter in der NBA wegen Wettbetrugs lebenslänglich gesperrt worden. Der damalige Spieler der Raptors soll vertrauliche Informationen an Wettende weitergegeben und selbst auf NBA-Spiele gesetzt haben.

Ende Juli war der frühere NBA-Allstar Gilbert Arenas im Zusammenhang mit illegalen Pokerspielen verhaftet worden. Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, seine Luxusresidenz in Los Angeles vermietet zu haben, "um dort zwischen September 2021 und Juli 2022" Zusammenkünfte "mit hohen Einsätzen zu veranstalten".

