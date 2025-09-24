Basketball-Bundesliga beginnt:Bayern-Neuzugang Hollatz "hungrig auf mehr"
von C. Strauß / C. Dombek
|
Kaum Europameister geworden, ruft schon wieder die Pflicht für die Basketballer. Am kommenden Freitag eröffnet der FC Bayern mit dem Spiel gegen SC Jena die Bundesliga-Saison.
