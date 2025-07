Nesselsucht: Ursache und Behandlung von quälendem Juckreiz

Jens Haker leidet an chronischer Urtikaria. Vor allem Wärme löst die juckenden Quaddeln und Schwellungen bei ihm aus. Im Rahmen einer Studie wird er mit einem neuen Wirkstoff behandelt.

Als hätte man Brennnesseln berührt: So beschreiben Betroffene die Symptome ihrer Nesselsucht, auch Urtikaria genannt. Dabei bilden sich stark juckende Quaddeln auf der Haut. Die Schwellungen können sehr klein, aber auch groß wie eine Handfläche sein. Meist kommen sie in Schüben und klingen auch ohne Therapie wieder ab.

Hautärzte unterscheiden zwischen akuter und chronischer Nesselsucht. Hält sie länger als sechs Wochen an, handelt es sich um die chronische Form. Etwa 20 Prozent der Bevölkerung erkrankt mindestens einmal im Leben an einer Nesselsucht. Sie ist nicht ansteckend.

Juckreiz ist sehr belastend

Mit der Urtikaria kann ein Angioödem auftreten. Dabei handelt es sich um eine Flüssigkeitsansammlung in tieferen Hautschichten, meist im Gesicht, an Händen oder Füßen. Angioödeme im Hals, die zu Atemnot führen, seien bei der Nesselsucht aber eine Rarität, sagt Thilo Jakob, Facharzt für Dermatologie am Universitätsklinikum Gießen.