ZDF-Sommerinterview: Schwerdtner bestätigt Deal mit der Union

Im Mai hat die Linke einen zweiten Wahlgang bei der Kanzlerwahl ermöglicht. Dafür hat die Union der Linken Zugeständnisse gemacht. Parteichefin Schwerdtner fordert diese nun ein.

Sehen Sie hier einen ersten Auszug aus dem ZDF-Sommerinterview. 24.08.2025 | 0:31 min

Es ist der 6. Mai. Friedrich Merz fällt bei der Wahl zum Kanzler durch. Damit es am selben Tag noch zu einem zweiten Wahlgang kommen kann, ist Schwarz-Rot auf die Linke angewiesen. Linken-Chefin Ines Schwerdtner sagt im ZDF-Sommerinterview:

Da haben uns die CDU-Abgeordeneten angebettelt, dass wir doch möglichst mitstimmen sollen. „ Ines Schwerdtner, Linke

Laut Schwerdtner hat es seitens der Union Zusagen gegeben, ein Deal wurde vereinbart. Auf die Frage, was die Linke im Gegenzug gefordert habe, sagt Schwerdtner:

Wir haben darüber gesprochen, dass wir bei kommenden Mehrheiten, wo es eine Zweidrittelmehrheit braucht, muss die Union mit uns sprechen. „ Ines Schwerdtner, Linke

Aus dem Archiv: Die Union hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss, der jegliche Zusammenarbeit mit der Linken ausschließt. 11.05.2025 | 4:21 min

Schwerdtner fordert Mitsprache bei Richterwahl

Das sei etwa bei der Wahl von Bundesverfassungsrichtern der Fall oder bei der Reform der Schuldenbremse. In diesen Fällen müsse die Union mit ihrer Partei sprechen. Wenn die CDU dazu nicht in der Lage sei, könne sie nicht regieren.

Da können die Unvereinbarkeitsbeschlüsse haben wie sie wollen. „ Ines Schwerdtner, Linke

Nach der gescheiterten Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf könnte die Koalition in Kürze einen neuen Vorschlag präsentieren. Auf die Frage, ob die Linke zum Beispiel die ehemalige Justizministerin Katarina Barley (SPD) mitwählen würde, sagt Schwerdtner:

Bei uns hat noch niemand angerufen und Kandidatinnen vorgeschlagen. „ Ines Schwerdtner, Linke

Sie erwarte, dass sich Union und SPD nun auf eine Kandidatin einige und dann "mit uns sprechen werden".

Als Grund nannte sie, dass sie Auswirkungen auf die Demokratie verhindern wolle. Die SPD nominierte sie zuvor als Verfassungsrichterin. Es gab eine große Debatte um ihre Person. 07.08.2025 | 2:49 min

Schwerdtner für U-Ausschuss gegen Spahn

Angesprochen auf Unionsfraktionschef Jens Spahn fordert Schwerdtner einen Untersuchungsausschuss wegen der Beschaffung von Masken während Corona. Spahn habe als Gesundheitsminister mehrere Milliarden Euro aus dem Fenster geworfen. Dafür müsse er zur Rechenschaft gezogen werden.

Linke und Grüne sind für einen Untersuchungsausschuss allerdings auf die Unterstützung der AfD im Bundestag angewiesen. Da die AfD aber nicht an die Macht kommen dürfe, fordert Schwerdtner Abgeordnete von Schwarz-Rot auf, für einen entsprechenden Ausschuss zu stimmen:

Wir brauchen dafür neun aufrechte Sozialdemokraten oder neun aufrechte Christdemokraten meinetwegen auch. „ Ines Schwerdtner, Linke

Linken-Chefin Ines Schwerdtner fordert einen Untersuchungsausschuss gegen Jens Spahn - allerdings ohne die Stimmen der AfD, sondern mithilfe von SPD- oder CDU-Abgeordneten. 24.08.2025 | 0:48 min

Linker Antisemitismus?

Zuletzt hatte der Brandenburger Antisemitismusbeauftragte Andreas Büttner (Linke) kritisiert, es gebe linken Antisemitismus, der nicht verschwiegen werden sollte. Schwerdtner widerspricht im ZDF-Sommerinterview:

Wir werden Antisemitismus in jeder Form, in der Gesellschaft, in unserer eigenen Partei, überall verfolgen. Weil wir sagen, dass der Schutz jüdischen Lebens eine besondere, herausragende Rolle hat. „ Ines Schwerdtner, Linke

Der Bezirksverband der Linken in Berlin-Neukölln hatte zu einem Fest geladen, an dem auch eine Gruppierung teilnahm, die laut Verfassungsschutz aus Hamas-Anhängern besteht. Schwerdtner sagt, solche Fälle würden aufgearbeitet. Die Partei habe mit der Hamas "nichts gemein".

Und trotzdem finde ich es nicht richtig, angesichts des Krieges in Gaza und Hunderttausenden von Menschen, die gerade verfolgt werden, die flüchten müssen, die hungern, über ein Sommerfest zu sprechen, mit Verlaub. „ Ines Schwerdtner, Linke

Das ganze ZDF-Sommerinterview mit Ines Schwerdtner sehen Sie um 19:10 Uhr im ZDF.

Weitere ZDF-Sommerinterviews