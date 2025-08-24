ZDF-Sommerinterview:Schwerdtner bestätigt Deal mit der Union
Im Mai hat die Linke einen zweiten Wahlgang bei der Kanzlerwahl ermöglicht. Dafür hat die Union der Linken Zugeständnisse gemacht. Parteichefin Schwerdtner fordert diese nun ein.
Es ist der 6. Mai. Friedrich Merz fällt bei der Wahl zum Kanzler durch. Damit es am selben Tag noch zu einem zweiten Wahlgang kommen kann, ist Schwarz-Rot auf die Linke angewiesen. Linken-Chefin Ines Schwerdtner sagt im ZDF-Sommerinterview:
Laut Schwerdtner hat es seitens der Union Zusagen gegeben, ein Deal wurde vereinbart. Auf die Frage, was die Linke im Gegenzug gefordert habe, sagt Schwerdtner:
Schwerdtner fordert Mitsprache bei Richterwahl
Das sei etwa bei der Wahl von Bundesverfassungsrichtern der Fall oder bei der Reform der Schuldenbremse. In diesen Fällen müsse die Union mit ihrer Partei sprechen. Wenn die CDU dazu nicht in der Lage sei, könne sie nicht regieren.
Nach der gescheiterten Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf könnte die Koalition in Kürze einen neuen Vorschlag präsentieren. Auf die Frage, ob die Linke zum Beispiel die ehemalige Justizministerin Katarina Barley (SPD) mitwählen würde, sagt Schwerdtner:
Sie erwarte, dass sich Union und SPD nun auf eine Kandidatin einige und dann "mit uns sprechen werden".
Schwerdtner für U-Ausschuss gegen Spahn
Angesprochen auf Unionsfraktionschef Jens Spahn fordert Schwerdtner einen Untersuchungsausschuss wegen der Beschaffung von Masken während Corona. Spahn habe als Gesundheitsminister mehrere Milliarden Euro aus dem Fenster geworfen. Dafür müsse er zur Rechenschaft gezogen werden.
Linke und Grüne sind für einen Untersuchungsausschuss allerdings auf die Unterstützung der AfD im Bundestag angewiesen. Da die AfD aber nicht an die Macht kommen dürfe, fordert Schwerdtner Abgeordnete von Schwarz-Rot auf, für einen entsprechenden Ausschuss zu stimmen:
Linker Antisemitismus?
Zuletzt hatte der Brandenburger Antisemitismusbeauftragte Andreas Büttner (Linke) kritisiert, es gebe linken Antisemitismus, der nicht verschwiegen werden sollte. Schwerdtner widerspricht im ZDF-Sommerinterview:
Der Bezirksverband der Linken in Berlin-Neukölln hatte zu einem Fest geladen, an dem auch eine Gruppierung teilnahm, die laut Verfassungsschutz aus Hamas-Anhängern besteht. Schwerdtner sagt, solche Fälle würden aufgearbeitet. Die Partei habe mit der Hamas "nichts gemein".
Das ganze ZDF-Sommerinterview mit Ines Schwerdtner sehen Sie um 19:10 Uhr im ZDF.
