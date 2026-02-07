Jusos fordern von SPD-Spitze Widerstand gegen CDU-Vorschläge

In Berlin trifft sich die SPD zur Klausur. Die Jusos fordern ein linkeres Profil der Partei. Insbesondere den Teilzeit-Vorschlägen aus der CDU müsse die SPD widersprechen.

Wenn sich die SPD an diesem Wochenende zur Klausurtagung trifft, wollen sich die Sozialdemokraten nicht nur außenpolitisch neu aufstellen. Es geht auch um die Reform des Sozialstaats sowie Wirtschaftspolitik. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sagt ZDFheute:

Bei all den Themen geht es auch um stärkeren Zusammenhalt, ob europäischen Zusammenhalt nach außen oder gesellschaftlichen Zusammenhalt im Inneren. „ Tim Klüssendorf, SPD

Mit der Reform der Erbschaftssteuerdebatte hat die SPD gezeigt, dass sie vor der Welle sein will, dass sie das Thema setzen wollen. Das Zeichen: Seht her, wir sind an der Seite der kleinen Leute. Juso-Chef Philipp Türmer sagt:

Regierungsverantwortung heißt nicht, Konflikte wegzumoderieren, sondern Interessen fair auszugleichen. „ Philipp Türmer, SPD

Jusos fordern linkes SPD-Profil

Das Willy-Brandt-Haus in Berlin ist für die Klausur zur Arena umfunktioniert - über 400 geladene Gäste aus Partei, aus Kultur und Gesellschaft sollen die Möglichkeit haben, eine Standortbestimmung sozialdemokratischer Politik live mitzuerleben.

Das Ganze im Vorfeld des Superwahljahrs 2026 und zum Auftakt für ein neues Grundsatzprogramm der SPD, das im nächsten Jahr vorgestellt werden soll. Die Jusos fordern schon lange ein sozialeres, vor allem ein linkeres Profil - auch gegenüber den Koalitionspartnern von CDU und CSU. Türmer sagt ZDFheute:

Die Union führt längst Klassenkampf von oben: Arbeitszeitgesetz schleifen, Teilzeit abschaffen, Krankmeldungen erschweren – alles auf dem Rücken der 46 Millionen Beschäftigten. „ Philipp Türmer, SPD

Auf welche Themen die Jusos setzen

Die Antwort der SPD müsse sein: "Arbeitszeitgesetz verteidigen, Tarifbindung stärken, für höhere Löhne sorgen." Und in Richtung Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der den zu hohen Krankenstand in Deutschland kritisiert hatte, sagt Türmer:

Es muss Schluss sein mit dem Märchen, Beschäftigte seien das Problem in diesem Land. „ Philipp Türmer, SPD

Türmer kritisiert über Jahrzehnte versäumte Investitionen, eine verschlafene Digitalisierung, heruntergekommene Infrastruktur und ein Bildungssystem, das nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. "Da muss man ansetzen", sagt er.

Bas wird auch über Digitalisierung reden

Klare Ansage an die Parteivorsitzenden, bei denen auf der Klausurtagung die Aufgaben klar verteilt sind. Da ist die Arbeitsministerin, Bärbel Bas, die bei Rente, Bürgergeld und Arbeitszeit dem Koalitionspartner bei seinen Reformvorschlägen gerne auf die Füße tritt.

Sie wird in ihrer Grundsatzrede sich der Digitalisierung und Veränderung der Arbeit widmen, über Fairness im Arbeitsleben und das Thema Bildung reden. Laut Generalsekretär Klüssendorf hat die SPD einen "klaren Kompass" und tritt "in der Koalition selbstbewusst und zuversichtlich auf".

Die Beibehaltung des Rechts auf Teilzeit und Zahnarztbehandlungen als Kassenleistung, eine sichere Rente oder auch unser neues Erbschaftssteuerkonzept: Jede und jeder hat nun mitbekommen können, wofür unsere Partei kämpft. „ Tim Klüssendorf, SPD

Klingbeil besetzt das Thema Außenpolitik

Lars Klingbeil als Vizekanzler setzt in seiner Rede den Schwerpunkt auf die Außenpolitik. Die fast epochalen Veränderungen und Herausforderungen der momentanen Weltlage - wie kann und muss die Rolle Deutschlands in Europa und weltweit künftig aussehen, wie kann die SPD dabei mitgestalten? Juso-Chef Türmer sagt:

Die letzten Wochen haben gezeigt: Vor allem Trump versteht nur eine Sprache der Härte. Es muss Schluss sein mit dem wachsweichen Kurs gegenüber diesem Schulhofmobber der Weltpolitik. „ Philipp Türmer, SPD

Es brauche nun ein "erwachsenes Europa, das sich auf seine eigene wirtschaftliche und sicherheitspolitische Stärke besinnt, Putin aus eigener Kraft die Stirn bieten kann und unabhängig von den USA wird", so Türmer.

Die Jahresauftaktklausur der SPD in Berlin ist eine Standortbestimmung in stürmischen Zeiten. Eine Standortbestimmung, auch als politische Substanz für ein neues Grundsatzprogramm - und eine Standortbestimmung, die sich jetzt erst noch in der Gunst der Wählerinnen und Wähler niederschlagen muss - in Form von Stimmen für die SPD gerade im Superwahljahr 2026.