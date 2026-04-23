Messenger Signal: Wohl Klöckner und SPD-Fraktion gehackt

Wohl Klöckner und SPD-Fraktion gehackt:Signal-Messenger wird für Politik zum Problem
Wirbel um Signal: Eine Phishing-Angriffswelle trifft SPD-Abgeordnete und offenbar auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Der Verfassungsschutz warnt vor einer "Kampagne".
Der Messenger Signal gilt eigentlich als besonders sicher und wird deshalb auch im Berliner Politikbetrieb breit genutzt. Die deutschen Sicherheitsbehörden warnen aber schon seit Monaten vor einer Betrugsmasche, mit der ausländische Mächte wie Russland Zugriff auf Nutzerkonten bekommen und dann heimlich alles mitlesen können. Inzwischen gibt es offenbar eine beträchtliche Zahl Betroffener - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner soll angeblich unter ihnen sein. Auch bei der SPD im Bundestag gibt es Opfer der aktuellen Phishing-Angriffswelle:
Die SPD-Bundestagsfraktion arbeite "eng mit den Sicherheitsbehörden zusammen und unterstützt die Aufklärung vollumfänglich", sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP an diesem Donnerstag.
Wie akut ist das Problem?
Es scheint dringlich. Am 6. Februar haben das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zunächst einen fünfseitigen Sicherheitshinweis veröffentlicht, der auf das Problem hinweist und konkrete Handlungsanweisungen gibt.
Am vergangenen Freitag wurde die Warnung aktualisiert:
"Allen Betroffenen wird dringend empfohlen, die Anleitung zu befolgen, um eine mögliche Kompromittierung der eigenen Kommunikationskanäle festzustellen und zu bereinigen", heißt es in der Mitteilung. Am Dienstag wurden nach AFP-Informationen nochmals ausdrücklich Fraktionen und Parteien kontaktiert, um auf das Problem hinzuweisen.
Wer steckt dahinter?
Die deutschen Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass die Angriffe "wahrscheinlich durch einen staatlich gesteuerten Cyberakteur durchgeführt" werden. Ein konkretes Land wird nicht genannt.
Anfang März machte der niederländische Geheimdienst aber "staatliche russische Hacker" verantwortlich. Wenig später veröffentlichte auch die US-Bundespolizei FBI eine Warnung, die "Cyberakteure, die mit den russischen Geheimdiensten in Verbindung stehen", hinter der Angriffswelle sah.
Sind nur Politiker Ziel?
Nein. Die Angriffe richten sich den Angaben zufolge auch gegen hochrangige Ziele im Militär, Beamte, Diplomaten und Investigativjournalisten, die gut mit Entscheidungsträgern vernetzt sind.
Wie viele Fälle gibt es?
Offiziell gibt es dazu keine Angaben. Weder die Sicherheitsdienste und Bundesregierung wollten sich dazu auf Anfrage äußern. Aus dem Bundestag bestätigte nur die SPD einige wenige Fälle. Andere Fraktionen äußerten sich nicht oder gaben an, sie hätten keine Kenntnis von derartigen Vorfällen.
Der "Spiegel" berichtete am Mittwoch, dass Bundestagspräsidentin Klöckner unter den Opfern der Phishing-Angriffswelle ist. Demnach war sie auch in einem Signal-Gruppenchat mit Mitgliedern des CDU-Präsidiums, dem auch Parteichef und Kanzler Friedrich Merz angehört. Ein Sprecher Klöckners wollte die Angaben auf AFP-Anfrage weder bestätigen noch dementieren.
Was sagt Signal?
Signal nehme die Berichte zur Übernahme von Konten von Regierungsvertretern und Journalisten "sehr ernst", erklärte der Messenger-Anbieter im Online-Dienst X nach der Warnung der niederländischen Geheimdienste. "Die Verschlüsselung und Infrastruktur von Signal" sei aber "nicht kompromittiert worden". Denn die Angriffe zielten mittels "ausgeklügelter Phishing-Kampagnen" darauf, Nutzer dazu zu verleiten, selbst Informationen preiszugeben.
Der Messenger-Dienst betont, der Signal-Support nehme "niemals über In-App-Nachrichten, SMS oder soziale Medien Kontakt" mit Nutzern auf, "um ihren Bestätigungscode oder ihre PIN zu erfragen". Gegen Phishing-Versuche helfe letztlich nur "die Wachsamkeit der Nutzer".
Ist nur Signal betroffen?
Hier liege "der aktuelle Schwerpunkt der Angriffe", betonen BfV und BSI. Sie verweisen aber darauf, dass vergleichbare Vorgehensweisen "aufgrund ähnlicher Funktionsprinzipien auch bei 'WhatsApp' denkbar sind". Der niederländische Geheimdienst schreibt in seiner Mitteilung explizit, dass die Angriffe auch darauf zielten, WhatsApp-Konten zu übernehmen. Dabei werde vornehmlich über die Koppelungsvariante versucht, Zugriff zu bekommen.
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