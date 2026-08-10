Neues Schuljahr: Handyverbot bis zur 8. Klasse in Sachsen

Sachsen verbietet ab dem 17. August die private Handynutzung in Schulen bis einschließlich zur 8. Klasse. Das digitale Selbstlernen ab der 7. Klasse wird dagegen gefördert.

Ab diesem Schuljahr gilt an Schulen in Sachsen bis zur achten Klasse Handyverbot. Auch die private Nutzung von Tablets und Smartwatches ist im Unterricht tabu. 10.08.2026 | 0:33 min

Sachsen führt an Schulen ein Handyverbot bis einschließlich zur achten Klasse ein. Zu Beginn des neuen Schuljahres am 17. August sei in den entsprechenden Klassen an Oberschulen und Gymnasien auch die private Nutzung von Tablets und Smartwatches untersagt, sagte Kultusminister Conrad Clemens (CDU) im Interview mit der "Leipziger Volkszeitung" und der "Sächsischen Zeitung" (Montag).

An sächsischen staatlichen Grundschulen sind Mobiltelefone bereits seit Februar tabu.

Ich bin überzeugt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. „ Conrad Clemens, Kultusminister Sachsen

Handy im Unterricht: Kultusminister sieht Umdenken

Die Diskussionen seien kontrovers gewesen. Inzwischen spüre er ein Umdenken bei Eltern und Kindern. Bisher konnten Oberschulen, Gymnasien und Berufsschulen eigenständig entscheiden, wie sie mit Handys auf dem Schulgelände und im Unterricht umgehen. In manchen Schulen war die Nutzung bereits verboten, in anderen erlaubt.

Cybermobbing, mangelhafte Lernleistung, Probleme mit der Konzentration - Wissenschaftler fürchten um das Wohlbefinden der Heranwachsenden. Immer mehr Länder verbieten deshalb Handys an Schulen. 26.02.2025 | 27:27 min

Digitales Selbstlernen: Medien richtig nutzen

Allerdings sind digitale Geräte laut Clemens durchaus zum Lernen geeignet. Dafür habe Sachsen das digitale Selbstlernen in den Klassen 7 und 8 eingeführt. Das Projekt sei auf 15 Stunden angelegt. Schülerinnen und Schüler sollen dabei selbst erarbeiten, wie sie digitale Geräte richtig nutzen. "Nicht alles, was beispielsweise die Künstliche Intelligenz ausspuckt, ist sinnvoll", sagte Clemens. Es werde daher immer wichtiger, "Antworten zu hinterfragen und mit eigenem Wissen gegenzuchecken".

Clemens will in den nächsten Jahren auch die Lehrpläne zum Thema Medienbildung überarbeiten lassen. Der Landesschülerrat sieht ein Handyverbot für weiterführende Schulen kritisch.

Quelle: EPD