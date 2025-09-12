Münchner Philharmoniker geben Ersatzkonzert in Berlin

Nach der Ausladung der Münchner Philharmoniker und Dirigent Shani in Belgien sollen die Musiker nun in Berlin spielen. Für Montagabend ist ein Konzert in der Hauptstadt geplant.

Die Münchner Philharmoniker und Dirigent Lahav Shani spielen am Montag ein Konzert in Berlin. Die Musiker geben nach ZDFheute-Informationen ein kurzfristig anberaumtes Gastspiel im Konzerthaus.

Der Intendant der Berliner Festspiele Matthias Pees und der künstlerische Leiter des Musikfest Berlin Winrich Hopp erklärten, sie hießen Shani und die Münchner herzlich willkommen. In einer Erklärung heißt es:

Sie möchten damit auch ein Zeichen setzen für die verbindende Kraft der Kunst, die Grundwerte unserer demokratischen Gesellschaften in Europa und gegen Antisemitismus, Diskriminierung und den Boykott in Kunst und Wissenschaft. „ Erklärung des Musikfests Berlin

Musiker wurden in Belgien ausgeladen

Auf dem Konzertprogramm stehen das Violinkonzert von Ludwig van Beethoven mit Lisa Batiashvili als Solistin und aus Richard Wagners "Tristan und Isolde" das Vorspiel und "Isoldens Liebestod".

Am Donnerstag war bekanntgeworden, dass das Flanders Festival in Gent ein für den 18. September geplantes Konzert der Münchner Philharmoniker vom Spielplan genommen hatte. Laut dem Orchester wurde der Schritt damit begründet, dass der in Tel Aviv geborene Lahav Shani, künftiger Chefdirigent der Philharmoniker, auch Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra ist.

Weimer: "Skandalöser Vorfall"

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, kritisiert die Entscheidung scharf. Künstlerinnen und Künstler seien weder Diplomaten noch Politiker, ihr Arbeitsfeld sei die Kunst. In einem Newsletter schrieb er:

Ich halte die Ausladung für absolut falsch. „ Olaf Zimmermann, Deutscher Kulturrat

Zuvor hatten auch Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, sowie Kulturstaatsminister Wolfram Weimer die Ausladung kritisiert. "Das ist ein skandalöser Vorgang", sagte Weimer im ZDF. Er sprach von einem Kniefall vor den Aktivisten, die zurzeit die Straßen Europas beherrschten.

