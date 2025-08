Klimakrise: Wie unser Konsum Wasserkrisen im Ausland schürt

Auch in anderen Regionen Asiens gib es Wasserkonflikte. So werden z.B. die größten und wichtigsten Flüsse Asiens von China kontrolliert - deswegen wächst in Indien und Bangladesch die Unruhe. Expert*innen nehmen an, dass der Kampf ums Wasser hier in den kommenden Jahren noch stärker entfacht werden könnte.