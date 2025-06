So fällt Klingbeils Zollbilanz aus

Sonne, Wasser und eine Schiffstour in Aussicht - bei so einem Termin zeigt sich auch ein Finanzminister gut gelaunt. Lars Klingbeil präsentiert in Hamburg die Zollbilanz - das umfasst einen Strauß von guten und weniger guten Nachrichten, denn der Zoll ist für vieles zuständig: Einnahmen aus Einfuhren, Bekämpfung des Drogenschmuggels und der Schwarzarbeit, um nur einige zu nennen.