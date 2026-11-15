Volkstrauertag: Die Gedenkveranstaltung in Berlin im Livestream

Zum Volkstrauertag gedenkt Deutschland der Toten beider Weltkriege. Die Rede hält Österreichs Bundespräsident Van der Bellen. Auch Frank-Walter Steinmeier spricht zum Gedenken.

Partnerland Österreich prägt den Volkstrauertag 2026. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hält die Gedenkrede. Zentrale Frage: Wie kann Frieden gelingen? Die Gedenkveranstaltung hier im Livestream. 15.11.2026 | 67:53 min

Mit einer zentralen Veranstaltung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Bundestag gedenkt Deutschland an diesem Sonntag der Millionen Toten beider Weltkriege und der Opfer des Nationalsozialismus. Die Rede im Plenarsaal wird in diesem Jahr Österreichs Staatspräsident Alexander Van der Bellen halten.

Zum Totengedenken spricht das deutsche Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier. Zahlreiche Veranstaltungen bundesweit sollen am Volkstrauertag zur Versöhnung und Völkerverständigung beitragen und rufen zu Toleranz und Frieden auf.

Anlässlich des Volkstrauertages wird in Deutschland der Toten von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Mit zahlreichen Veranstaltungen wird zu Versöhnung und Völkerverständigung aufgerufen. 15.11.2026 | 0:24 min

Volkstrauertag: Steinmeier erweiterte das Gedenken

Der Volkstrauertag war zunächst zur Erinnerung an die Toten des Ersten Weltkrieges eingeführt worden. Das erste offizielle Gedenken fand 1922 im Reichstag in Berlin statt. Von 1952 an gab es den Gedenktag dann in der Bundesrepublik wieder. Er bezieht seitdem auch die zivilen Opfer der Kriege mit ein.

Volkstrauertag: Van der Bellen und Steinmeier bei der Kranzniederlegung an der Neuen Wache in Berlin, mit Bundestagspräsidentin Klöckner, Verteidigungsminister Pistorius und Verfassungsgerichtspräsident Harbarth. Quelle: Ralf Hirschberger/AFP

Steinmeier verfügte im vergangenen Jahr, das Gedenken zu erweitern. Nun sind auch die Menschen einbezogen, die während des Nationalsozialismus wegen ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Identität verfolgt und getötet wurden. Außerdem wird der Polizistinnen und Polizisten gedacht, die im Einsatz ihr Leben verloren haben.

Der Volkstrauertag wird jährlich zwei Sonntage vor dem ersten Advent mit zahlreichen Gottesdiensten, Kranzniederlegungen und Gedenkstunden in ganz Deutschland begangen.