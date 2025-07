Klima-Anpassung: Regierung plant Förderung für Wälder und Moore

Bundesumweltminister Carsten Schneider will die Anpassung an den Klimawandel mit Geld und neuen Initiativen vorantreiben. So will der SPD-Politiker das Programm "Klimaangepasstes Waldmanagement" für zehn Jahre um zehn Millionen auf jährlich 145 Millionen Euro aufstocken, wie sein Ministerium mitteilte.