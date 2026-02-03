Bundesweite Warnstreiks im Nahverkehr beendet

Warnstreiks hatten am Montag bundesweit den öffentlichen Nahverkehr lahmgelegt. Millionen Menschen waren betroffen. In der Nacht wurden die Arbeitsniederlegungen beendet.

Der bundesweite Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr hat in der Nacht geendet. Der Regelverkehrsbetrieb läuft damit wieder an. 03.02.2026 | 0:22 min

Die bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr sind nach einem Tag beendet worden. In der Nacht zum Dienstag endeten die Arbeitskampfmaßnahmen, wie ein Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. Verdi wollte damit in der aktuellen Tarifrunde für knapp 100.000 Beschäftigte in 150 städtischen Verkehrsunternehmen und Busbetrieben Druck auf die Arbeitgeber machen.

Nahverkehr läuft wieder an

In allen Bundesländern außer in Niedersachsen waren am Montag Busse, Straßenbahnen oder U-Bahnen von kommunalen Verkehrsbetrieben vielerorts im Depot geblieben. Mit Beginn der Frühschicht um 3 Uhr hatten Beschäftigte von kommunalen Verkehrsbetrieben die Arbeit niedergelegt. Millionen Menschen waren betroffen.

In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt etwa läuft am Dienstag der Nahverkehr wieder an. So erklärten etwa Verkehrsbetriebe von Halle und Leipzig am Morgen auf ihren Webseiten den Streik für beendet. Bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) ist die Streikmeldung von der Website verschwunden und laut der Verbindungsauskunft fahren Trams und Busse wieder.

Rund 100.000 Mitarbeiter im öffentlichen Nahverkehr sind zurzeit am Streiken. Die Forderung: kürzere Schichten, längere Ruhezeiten und bessere Zuschläge. 02.02.2026 | 1:54 min

In Bayern waren Schwerpunkte des Warnstreiks neben München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg mehrere mittelgroße Städte wie Bamberg, Passau, Landshut und Schweinfurt. Einschränkungen gab es auch in Bayreuth, Schwabach und in Ingolstadt. S-Bahnen und Nahverkehrszüge waren nicht betroffen, da sie nicht von den Kommunen betrieben werden.

In Berlin sei der Nahverkehr zum Betriebsbeginn um 3 Uhr wieder angelaufen, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit.

Dank der vereinbarten 'Enteisungsfahrten' am Streiktag konnte auch der Straßenbahnverkehr auf allen Linien aufgenommen werden. „ Mitteilung der Berliner Verkehrsbetriebe

Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen. Über die Situation in Essen berichtet ZDF-Korrespondent Thomas Münten. 02.02.2026 | 1:04 min

In den seit November laufenden Tarifverhandlungen, die in allen 16 Bundesländern meist mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden geführt werden, fordert Verdi deutlich bessere Arbeitsbedingungen, etwa durch Verkürzung der Wochenarbeitszeit und der Schichtzeiten, Verlängerung der Ruhezeiten sowie höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit. Die Verkehrsbetriebe kritisierten den Streik am Montag als "unverhältnismäßige Eskalation in den gerade erst begonnenen Tarifverhandlungen".

Verhandlungen in der Chemiebranche und neue Warnstreiks in NRW

Auch in der Chemie- und Pharma-Industrie stehen ab Dienstag Verhandlungen an, der Branche geht es schlecht. Die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) muss hoffen, dass es überhaupt zu einer Lohnerhöhung kommt. Denn die Arbeitgeber fordern eine glatte Nullrunde für die Beschäftigten. Die Tarifverhandlungen werden wohl herausfordernd werden.

Der Chemie-Branche geht es schlecht, daher fordern die Arbeitgeber eine glatte Nullrunde für die Beschäftigten. Die Gewerkschaften sehen das anders, daher werden die Tarifverhandlungen herausfordernd. 03.02.2026 | 2:31 min

Nach dem Warnstreik ist vor dem Warnstreik: Kaum ist der eintägige Warnstreik im kommunalen Nahverkehr zu Ende, stehen am Mittwoch (4. Februar) und Donnerstag (5. Februar) in Nordrhein-Westfalen Arbeitsniederlegungen im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder an.

Wenn Verdi den ÖPNV bestreikt, stehen Busse und Straßenbahnen still. Wie sieht es mit den Rechten von Arbeitnehmern aus? Darf man zu Hause bleiben? Müssen Schüler in die Schule? 01.02.2026 | 0:24 min

Quelle: AFP