Sozialwohnungen: Mieterbund fordert mehr Tempo

In Deutschland gibt es immer weniger Sozialwohnungen. Der Deutsche Mieterbund sieht angesichts der Wohnungsnot dringenden Handlungsbedarf, um ein weiteres Schrumpfen des Bestands abzuwenden.

Der Aktionstag "Mietenstopp" will auf zu hohe Mietpreise aufmerksam machen. Ein spezielles Problem, dass sich in Zukunft noch verschärfen wird: Es gibt zu wenige Sozialwohnungen.

So heißt es in dem 13-seitigen Leitantrag zum 71. Deutschen Mietertag in Rostock-Warnemünde. Die rund 400 Delegierten wollen heute über den Leitantrag beraten und ihn beschließen.