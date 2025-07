Selbstbestimmungsgesetz in Kraft: Zwischen Glück und Zweifel

Ihr Make-Up und die roten Fingernägel sind perfekt, ein Busen zeichnet sich unter dem schwarzen Rollkragenpullover dezent ab. Sehnsüchtig wartet Vanessa Mannteufel auf den 11. November. An diesem Tag wird die 52-jährige Leipzigerin zum Standesamt gehen und dann ihre offiziellen neuen Papiere bekommen: Aus René wird Vanessa. Aus männlich wird weiblich. Vanessa Mannteufel über das neue Selbstbestimmungsgesetz, das an diesem Freitag in Kraft tritt:

Vanessa Mannteufel war eine der ersten Personen in Leipzig, die zum 1. August den Antrag gestellt hatten. "Ich habe so lange darauf gewartet, ich wollte so schnell wie möglich das Gesetz nutzen." Der Gesetzgeber hat eine "Bedenkzeit" von drei Monaten im neuen Selbstbestimmungsgesetz vorgeschrieben. Bedenken, die Vanessa nicht hat. Für sie endet nun eine lange Zeit, in der sie in einem Transgender-Dilemma steckte.