Sohn von Prinz Reuß:"Mein Vater ist kein Terrorist. Er wollte Thüringen zurück"
von Julia Friedrichs
Vom Schloss auf die Anklagebank: Prinz Reuß hat sich im Kampf um enteignete Besitztümer radikalisiert. Sein Sohn schildert im ZDF-Interview, wie es so weit kommen konnte.
In einem exklusiven Interview für die ZDF-Dokumentation "Die geheime Welt des Adels" hat sich der Sohn von Heinrich XIII. Prinz Reuß, Heinrich XXVII. Prinz Reuß, zum ersten Mal zu den Vorwürfen gegen seinen Vater geäußert. Er zeichnet das Bild eines Mannes, der sich im Kampf um die verlorenen Schlösser und Ländereien seiner Familie stark verändert habe.
Prinz Reuß hat laut Sohn Gewalt immer abgelehnt
"Mein Vater wurde aufgezogen als Fürst oder Prinz Reuß", sagt Heinrich XXVII. Prinz Reuß.
Das hätte ihn, so sieht es sein Sohn, empfänglich für die Versprechen der Mitverschwörer gemacht. "Ich glaube, er hat sich auf die falschen Leute eingelassen. Dem wurde irgendetwas versprochen, was er gerne hören wollte. Er wollte immer nur sein Thüringen zurück." In einem Punkt aber sei er sich sicher:
Prinz Reuß habe Gewalt immer abgelehnt.
Prozess gegen Prinz Reuß seit April 2024
Seit April 2024 steht Heinrich XIII Prinz Reuß in Frankfurt vor Gericht. Der sogenannte Reichsbürger-Prozess ist einer der größten Terrorprozesse in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Bundesanwaltschaft wirft Reuß und seinen Mitangeklagten vor, einen bewaffneten Umsturz geplant zu haben. Die Anklage bezeichnet Reuß als Rädelsführer. Seine Verteidiger weisen diesen Vorwurf zurück.
Im Interview mit Jochen Breyer beschreibt Reuß' Sohn, der wie sein Vater Heinrich heißt, Prinz Reuß als eigentlich weltoffenen, liberalen Mann. "Mein Vater war Immobilieninvestor, war davor Rennfahrer, hat sein Leben gelebt." Der Kampf gegen die Regierung habe sein ganzes Leben komplett verändert.
Kampf gegen Folgen der Bodenreform nach dem Zweiten Weltkrieg
Der Kampf gegen die Regierung - damit meint der Sohn von Prinz Reuß die Folgen eines für viele Familien des historischen Adels zentralen Kapitels der deutschen Geschichte: die sogenannte Bodenreform.
Familie Reuß war nach dem Zweiten Weltkrieg wie die meisten adeligen Familien im Gebiet der ehemaligen DDR von den sowjetischen Besatzern enteignet worden. Nach der Wiedervereinigung hatten sie diesen Besitz nicht wie erwartet zurückbekommen.
Prinz Reuß von der Familie ausgewählt
Reuß' Sohn sagt, sein Vater sei von der Familie ausgewählt worden, die Rückgabe der Besitztümer zu erkämpfen. "Mein Großvater hatte ihm auf dem Sterbebett gesagt, dass er der Beauftragte der Familie sei."
Dieser Auftrag habe alles geändert. Prinz Reuß klagte mehr als 30 Jahre lang gegen die Bundesrepublik - vergeblich.
Mehrere Adlige zweifeln an der Bundesrepublik Deutschland
Die Empörung darüber, dass die enteigneten Güter nicht zurückgegeben wurden, auch das zeigt die Dokumentation, sitzt bei vielen Familien des alten Adels tief. "Viele haben dadurch an der Bundesrepublik gezweifelt", sagt der Historiker Jobst Graf von Wintzingerode. Manche Adelige hätten sich "zurückgezogen in die Resignation. Einige wenige haben sich radikalisiert und die Systemfrage gestellt." Sie seien zu adeligen Wutbürgern geworden, so von Wintzingerode.
Motive von Prinz Reuß unklar
War Heinrich XIII. Prinz Reuß also einfach nur ein enttäuschter Mann, den der Schmerz über den verlorenen Besitz empfänglich für Verschwörungen machte? Ein Mitläufer, der in etwas hineingeraten ist?
Daran lässt eine öffentlich einsehbare Rede zweifeln, die Prinz Reuß bereits im Jahr 2019 hielt: Es ist eine Rede voller Verschwörungstheorien, wie man sie auch aus der Reichsbürger-Szene kennt. Prinz Reuß scheint überzeugt, dass Deutschland kein souveräner Staat ist, sondern eine Art Unternehmen, das seinen Besitz gestohlen hat. Er sagt: "Die Firma Bundesrepublik Deutschland hat weitere Firmen gegründet, die mit unseren gestohlenen Grundstücken bis heute handeln."
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