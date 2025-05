RAF-Prozess: Was bleibt heute noch von Stammheim?

Der Name des Stuttgarter Stadtteils Stammheim ist seit 50 Jahren untrennbar mit dem RAF-Terror verbunden. Am 21. Mai 1975 begann dort der erste große Prozess gegen die Terroristen.

Stammheim. Der kleine Stadtteil im Norden Stuttgarts wurde schlagartig bekannt - und ist bis heute berühmt. Dort saß die Gründungsgruppe der "Rote Armee Fraktion" in Einzelhaft, es waren linksradikale Terroristen. Als "Baader-Meinhof-Bande" waren sie damals durch Fahndungsplakate auf Bahnhöfen, Flughäfen und Postämtern landesweit bekannt. In Stammheim sollte ihnen der Prozess gemacht werden.

Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin, Andreas Baader und Jan-Carl Raspe waren wegen Mordes und versuchten Mordes in 54 Fällen angeklagt. Im Mai 1972 hatten sie mehrere Sprengstoffattentate verübt, bei denen vier Menschen ums Leben kamen, etliche weitere wurden verletzt.

