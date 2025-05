Daniela Klette: Grüße aus dem Frauenknast zum 1. Mai

Berlin-Kreuzberg am frühen Donnerstagabend: Bei Sonnenschein sammeln sich Besucher zur 1. Mai-Demo. Sprechchöre sind zu hören: "Die Straße frei - erster Mai". Kreuzberger Rapper sorgen auf der Bühne für Stimmung. Dann tritt ein mit Maske, Sonnenbrille und Mütze vermummter Redner auf die Bühne - als Überbringer einer Botschaft aus dem Hochsicherheitsgefängnis für Frauen in Vechta, geschrieben von der mutmaßlichen Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette.

In ihrem Grußwort wettert die Inhaftierte gegen Kapitalismus, den vermeintlichen "Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung" und die Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine. Dass Russland das Land völkerrechtswidrig angegriffen hat, erwähnt sie nicht.

Klette und Komplizen seit Jahrzehnten gesucht

Klettes Anwälte weisen das entschieden zurück. Ihr Anwalt Lukas Theune sagt gegenüber ZDFfrontal: "Frau Klette ist eine ganz normale Frau und keine kaltschnäuzige, skrupellose Person. Dieses ganze Aufgebausche und dieses Bild, was in der Öffentlichkeit aufgezeigt wird, das ist schon eine krasse Vorverurteilung, die einmalig ist."

Verhaltener Applaus für Klette-Botschaft in Berlin

Der Mythos RAF scheint also weiterzuleben am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg. Klettes Anhänger*innen kündigen unterdessen weitere Solidaritätsaktionen für die Inhaftierte an - unter anderem kommende Woche, wenn der Prozess gegen die mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin weitergeht.