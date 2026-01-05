Mehr Geld vom Finanzamt :Pendlerpauschale steigt ab 2026: Was sich konkret ändert
von Lorita Halili
Ab 2026 gilt für Pendler eine Pauschale von 38 Cent pro Kilometer - besonders Pendler mit kurzen und mittleren Arbeitswegen profitieren. Kritik kommt aus der Wissenschaft.
Daniel Gundel fährt mehrmals in der Woche von seinem Wohnort ins Büro. Einmal vom Münchner Süden in den Münchner Norden: Für die 20 Kilometer braucht der IT-Manager rund 45 Minuten. Zeit, die er lieber mit seiner Familie verbringen würde, sagt Gundel. Aber auf seine Steuererklärung im nächsten Jahr freut er sich, denn Gundel profitiert von der Erhöhung der Pendlerpauschale:
Ab dem 1. Januar 2026 steigt die Entfernungspauschale für Pendlerinnen und Pendler, die unabhängig vom Verkehrsmittel gilt und nach der einfachen Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsplatz berechnet wird. Künftig können Pendler 38 Cent ab dem ersten Kilometer geltend machen - bisher galten die 38 Cent erst ab dem 21. Kilometer, während für kürzere Strecken nur 30 Cent abgesetzt werden konnten.
Neue Regelung gilt für alle Entfernungen
Nach Berechnungen des Bundesfinanzministeriums bedeutet das konkret:
- Wer fünf Kilometer zur Arbeit fährt, bekommt 88 Euro mehr pro Jahr
- Bei 10 Kilometern sind es 176 Euro
- Bei 20 Kilometern beträgt die jährliche Entlastung 352 Euro
Voraussetzung ist, dass Pendlerinnen und Pendler mit ihren Werbungskosten über den Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.230 Euro hinauskommen. Erst dann wirkt sich die höhere Pauschale steuerlich aus.
Insgesamt rechnet die schwarz-rote Bundesregierung mit einer Entlastung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler von rund 1,1 Milliarden Euro im Jahr 2026. Ab dem Jahr 2027 soll die Entlastung bei 1,9 Milliarden Euro liegen.
Kritik aus der Wissenschaft
Kritik an der beschlossenen Erhöhung der Pendlerpauschale kommt jedoch aus der Wissenschaft. Dr. Sophia Becker, Professorin für Nachhaltige Mobilität an der Technischen Universität Berlin, hält die Erhöhung für nicht zielführend. Die Entlastung könne zwar Pendlerinnen und Pendler finanziell unterstützen, das Geld sei aber nicht gut angelegt, so Becker.
ADAC begrüßt Entlastung für Pendler
Unterstützung erhält die Maßnahme dagegen vom ADAC. Der Automobilclub verweist auf die steigenden Kosten für Autofahrer. "Es gibt immer mehr Erhöhungen für Autofahrer, zum Beispiel beim CO2-Preis. Da wollte man die Pendler entlasten", erklärt die ADAC-Unternehmenssprecherin Katharina Lucà.
Gleichzeitig betont der ADAC die Bedeutung von Investitionen in alternative Verkehrsmittel.
