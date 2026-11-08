Klöckner und Dobrindt empört:Aktivisten hissen Palästinenser-Flagge vor dem Reichstag
Statt Schwarz-Rot-Gold wehte am Sonntagvormittag kurzfristig die palästinensische Flagge vor dem Berliner Reichstag. Eine Aktivistengruppe bekannte sich zu der Aktion.
Ein Mann ist auf den Fahnenmast vor dem Reichstagsgebäude geklettert und hat die Deutschlandflagge gegen eine palästinensische Fahne ausgetauscht. Die Berliner Feuerwehr nahm am Mittag die Flagge wieder ab, wie eine Polizeisprecherin mitteilte, nachdem zuvor "Bild" berichtet hatte.
Polizei nimmt 22-Jährigen und Unterstützer mit
Der 22-Jährige wurde vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen, ebenso ein Unterstützer. Die deutsche Flagge hatte er zu Boden geworfen. Er hielt sich laut Polizei rund eine Stunde lang auf dem Mast auf, gesichert durch Klettergeschirr, bevor er wieder herunterstieg. Zwei Männer am Fuße des Mastes, 20 und 32 Jahre alt, unterstützten ihn und filmten die Aktion. Alle drei haben laut der Polizeisprecherin die deutsche Staatsbürgerschaft.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) forderte als Reaktion auf den Vorfall: "Unser Deutscher Bundestag braucht mehr Schutz!" Der "Bild" sagte sie darüber hinaus: "Dass Palästina-Chaoten nicht einmal vor der Einheitsflagge - dem Symbol unserer deutschen Einheit - mit ihren Straftaten Halt machen, ist unfassbar."
Klöckner und Dobrindt empört
Klöckner will nach eigenen Angaben nicht hinnehmen, "dass so etwas am Deutschen Bundestag überhaupt möglich ist". Es müsse sichergestellt sein, dass das Parlament "nicht zur Kulisse von Aktivismus jeglicher Art verkommt". Für den Schutz des Parlaments sei auch das unmittelbare Umfeld des Reichstagsgebäudes relevant. "Hier ist auch das Land Berlin gefragt", sagte Klöckner.
Den Worten von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) zufolge ist es erkennbar, "dass es sich um eine geplante Aktion linker Chaoten handelt". Er sagte der "Bild" zudem, der Vorfall sei ein "Akt der absoluten Respektlosigkeit".
Der Kletterer soll dem Staatsschutz überstellt werden. Der 20-jährige Unterstützer wurde später aus dem Polizeigewahrsam entlassen und bekam einen Platzverweis. Der Dritte, ein 32-Jähriger, erhielt lediglich einen Platzverweis.
Vorwurf: Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Verunglimpfung des Staates
Der Staatsschutz der Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole, des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung, des Verstoßes gegen das Berliner Versammlungsfreiheitsgesetz sowie des Verdachts des Hausfriedensbruches.
Am Vormittag übernahm die Gruppe "Peacefully Against Genocide" die Verantwortung. Es gehe um "zivilgesellschaftliche Solidarität mit den Menschen in Palästina", hieß es in einer Internetmitteilung.
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