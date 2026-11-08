  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Aktivisten hissen Palästinenser-Flagge vor dem Reichstag

Klöckner und Dobrindt empört:Aktivisten hissen Palästinenser-Flagge vor dem Reichstag

|

Statt Schwarz-Rot-Gold wehte am Sonntagvormittag kurzfristig die palästinensische Flagge vor dem Berliner Reichstag. Eine Aktivistengruppe bekannte sich zu der Aktion.

Eine palästinensische Flagge weht vor dem Reichstag.
Quelle: Gereon Asmuth / taz | dpa

Ein Mann ist auf den Fahnenmast vor dem Reichstagsgebäude geklettert und hat die Deutschlandflagge gegen eine palästinensische Fahne ausgetauscht. Die Berliner Feuerwehr nahm am Mittag die Flagge wieder ab, wie eine Polizeisprecherin mitteilte, nachdem zuvor "Bild" berichtet hatte.

Polizei nimmt 22-Jährigen und Unterstützer mit

Der 22-Jährige wurde vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen, ebenso ein Unterstützer. Die deutsche Flagge hatte er zu Boden geworfen. Er hielt sich laut Polizei rund eine Stunde lang auf dem Mast auf, gesichert durch Klettergeschirr, bevor er wieder herunterstieg. Zwei Männer am Fuße des Mastes, 20 und 32 Jahre alt, unterstützten ihn und filmten die Aktion. Alle drei haben laut der Polizeisprecherin die deutsche Staatsbürgerschaft.

berlin-palaestinenser

Der Terrorangriff der Hamas vor drei Jahren und der folgende israelische Einmarsch prägen die Lage in Gaza. Die Folgen betreffen auch Palästinenser, die in Deutschland leben.

23.10.2026 | 2:37 min

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) forderte als Reaktion auf den Vorfall: "Unser Deutscher Bundestag braucht mehr Schutz!" Der "Bild" sagte sie darüber hinaus: "Dass Palästina-Chaoten nicht einmal vor der Einheitsflagge - dem Symbol unserer deutschen Einheit - mit ihren Straftaten Halt machen, ist unfassbar."

Klöckner und Dobrindt empört

Klöckner will nach eigenen Angaben nicht hinnehmen, "dass so etwas am Deutschen Bundestag überhaupt möglich ist". Es müsse sichergestellt sein, dass das Parlament "nicht zur Kulisse von Aktivismus jeglicher Art verkommt". Für den Schutz des Parlaments sei auch das unmittelbare Umfeld des Reichstagsgebäudes relevant. "Hier ist auch das Land Berlin gefragt", sagte Klöckner.

Den Worten von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) zufolge ist es erkennbar, "dass es sich um eine geplante Aktion linker Chaoten handelt". Er sagte der "Bild" zudem, der Vorfall sei ein "Akt der absoluten Respektlosigkeit".

Eine Regenbogenflagge ist am 17.05.2026 auf dem Reichstagsgebäude zu sehen.

Der Bundestag hat für einen Tag über dem Reichstagsgebäude in Berlin die Regenbogenflagge gehisst. Anlass ist der Internationale Tag gegen Homophobie.

17.05.2026 | 0:35 min

Der Kletterer soll dem Staatsschutz überstellt werden. Der 20-jährige Unterstützer wurde später aus dem Polizeigewahrsam entlassen und bekam einen Platzverweis. Der Dritte, ein 32-Jähriger, erhielt lediglich einen Platzverweis.

Vorwurf: Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Verunglimpfung des Staates

Der Staatsschutz der Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole, des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung, des Verstoßes gegen das Berliner Versammlungsfreiheitsgesetz sowie des Verdachts des Hausfriedensbruches.

Vertriebene palästinensische Kinder schöpfen am 7. November 2026 in einem Flüchtlingslager in Gaza-Stadt (Gazastreifen) mit Eimern Hochwasser von ihren Habseligkeiten, die vor einem Zelt liegen. Das Medienbüro der Regierung in Gaza berichtete, dass durch starke Regenfälle innerhalb von 12 Stunden mindestens 70.000 Zelte, in denen vertriebene Palästinenser im gesamten Gazastreifen untergebracht sind, überflutet wurden.

Im Gazastreifen hat Starkregen tausende Zelte von Geflüchteten überflutet. Dem UN-Nothilfebüro zufolge fehlen Mittel, um rund 300.000 bedürftige Familien sicher durch den Winter zu bringen.

08.11.2026 | 0:19 min

Am Vormittag übernahm die Gruppe "Peacefully Against Genocide" die Verantwortung. Es gehe um "zivilgesellschaftliche Solidarität mit den Menschen in Palästina", hieß es in einer Internetmitteilung.

Quelle: dpa
Über die Stimmung unter Palästinensern in Berlin berichtete das ZDF mittagmagazin am 23.10.2026 um 12:00 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Themen
Alexander DorbindtJulia Klöckner

Palästinenser-Unterstützer in Berlin

  1. Katharina von Schnurbein
    Interview

    Neue Antisemitismusbeauftragte:Begeht Israel in Gaza einen Völkermord, Frau von Schnurbein?

    mit Video4:25
  2. Vanessa Emde (Die Linke) in Berlin. (Archiv)

    Nach Kritik der Parteispitze in Berlin:Linken-Abgeordnete Emde weist Rückzugsforderung zurück

    mit Video0:23
  3. Markierungen sind nach einer Protestaktion auf der Fahrbahn vor dem Werk von Rheinmetall in der Scheringstraße in Berlin-Wedding zu sehen.

    Kritik an Waffenlieferungen nach Israel:Demonstranten kleben sich vor Rheinmetall-Standorten fest

    mit Video0:36
  4. Greta Thunberg (Mitte) nimmt zum Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas an einer propalästinensische und antiisraelische Demonstration.

    Am Jahrestag des Hamas-Angriffs:Greta Thunberg protestiert bei Palästina-Demo in Berlin

    mit Video2:32