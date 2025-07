Lehrerverband kritisiert: Abitur zu oft mit Eins benotet

Demnach lag im Jahr 2021 und 2022 etwa in Bayern die Quote derjenigen, die einen solchen Abschluss schafften, mit mehr als 35 Prozent noch höher als in den Folgejahren. 2023 und 2024 erreichten diesen Schnitt dort im Vergleich etwa 30 Prozent der Schüler. Die Abitur-Daten für das Jahr 2025 liegen noch nicht in allen Bundesländern vor.