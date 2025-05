Nicht jeder sollte ungebremst aufs Gymnasium gehen können.

Viertklässler in Baden-Württemberg: In den Bundesländern ist der Zugang zum Gymnasium unterschiedlich geregelt. Quelle: Marijan Murat

Wie geht es nach der Grundschule weiter? Für Eltern und Kinder oft eine schwierige Entscheidung. Nicht in jedem Bundesland ist die Empfehlung der Schule bindend. Wenn die Familien selbst wählen können, fällt die Entscheidung oft aufs Gymnasium.

Deutschlandweit besuchten im Schuljahr 2023/2024 knapp 45 Prozent der Schüler auf weiterführenden Schulen - und damit die meisten - ein Gymnasium.

Volle Gymnasien werden zum Problem

Zum Problem wird das vor allem dort, wo viele Menschen auf engem Raum leben: in den Innenstädten. Zum Beispiel in Kassel. Hier komme einiges zusammen, heißt es vom Deutschen Lehrerverband Hessen: Eine steigende Geburtenrate, viele Kinder aus geflüchteten Familien und eine Schulpolitik, die den Fokus in den letzten Jahren eher auf den Ausbau von Gesamtschulen und integrierten Schulen statt auf den von Gymnasien gelegt hat.

Aber auch im hessischen Hochtaunuskreis, wo viele Akademiker leben, gibt es Probleme mit übervollen Gymnasien: Am Gymnasium Oberursel werden aktuell rund 1.750 Schüler unterrichtet. Laut Schulentwicklungsplan des Hochtaunuskreises soll die Schule ab dem Schuljahr 2028/2029 über 2.000 Schüler aufnehmen. Dabei ist sie nur für rund 1.500 ausgelegt.

Eine Folge: Sportunterricht kann teilweise weder in den Sporthallen noch auf Sportplätzen stattfinden, berichtet die Elternbeiratsvorsitzende Stefanie Linder - denn die sind im Kreis sowieso schon knapp.

Volle Klassen, langsameres Lerntempo

Boris Krüger ist Lehrer an der Albert-Schweitzer-Schule in Kassel und Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes Hessen. An seinem Gymnasium werden regelmäßig mehr Schüler angemeldet als es Plätze gibt.

Das Los entscheidet, ob ein Grundschüler den Platz bekommt, der Rest wird an andere Schulen und Schulformen verteilt. "Das ist unfair", meint Krüger. Denn so landeten teilweise Schüler, die in der Grundschule Dreien und Vieren geschrieben haben, auf seinem Gymnasium, während Schüler mit Einsen und Zweien auf andere Schulformen ausweichen müssten.

Die hessische Landesregierung erlaubt auf dem Gymnasium maximal 30 Schüler pro Klasse. Diese Größe wird an der Albert-Schweitzer-Schule oft voll ausgereizt und teilweise überschritten. Im laufenden Schuljahr nahm die Schule statt 150 Fünftklässlern 180 neue auf.

Hessen: Gymnasium wird zur de-facto-Gesamtschule

Für den Lehrer heißt das: viele Schüler mit ganz unterschiedlichem Lerntempo unterrichten. "Die ersten sind dann nach fünf Minuten mit einer Aufgabe fertig, während die anderen gerade erst anfangen", erzählt Krüger. Eltern könnten die Kompetenzen ihrer Kinder nicht immer gut einschätzen, meint er.

Bei überforderten Schülern bemerkt er die Auswirkungen: "Immer wieder Vieren und Fünfen schreiben, das frustriert und macht Druck. Teilweise wechseln dann welche auf eine andere Schulform und haben plötzlich Erfolgserlebnisse." Auch deshalb fordert er:

Nicht jeder sollte ungebremst aufs Gymnasium gehen können. „ Boris Krüger, Lehrer

Er schlägt vor, wie man gegensteuern könnte: Die Leistung aus der Grundschule solle bei der Aufnahme ans Gymnasium zumindest mit einbezogen werden. Er verweist auf den Ländervergleich: Schüler aus Ländern mit bindender Grundschulempfehlung wie Sachsen oder Bayern landeten bei Leistungsvergleichen oft auf den oberen Plätzen.

Gymnasien sind voll, Gesamtschule hat noch freie Plätze

Wer für sein Kind das Abi will, muss es nicht unbedingt aufs Gymnasium schicken. Auch nach der Real- oder Gesamtschule kann man die allgemeine Hochschulreife bekommen. Die Integrierte Gesamtschule Hegelsberg in Kassel hat im Gegensatz zu Krügers Gymnasium noch freie Plätze, Klassenräume stehen leer.

"Ich glaube, das liegt daran, dass das Gymnasium als renommierter angesehen wird", meint Andreas Rubisch, stellvertretender Schulleiter. Dabei bereitet seine Gesamtschule auf alle Abschlüsse vor, auch aufs Abitur. Und:

Wie gut ein Kind lernt, kommt am Ende auf uns Pädagogen an. Und da gibt es an jeder Schulform gute und schlechte. „ Andreas Rubisch, stellvertretender Schulleiter

