Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:Alle Zahlen zur Wahl in Grafiken
von Kathrin Wolff
Sachsen-Anhalt wählt einen neuen Landtag. Hier finden Sie ab Sonntagabend alle Grafiken - von der Prognose über mögliche Koalitionen bis zum Wahlverhalten.
Von der Prognose über die Hochrechnungen bis zum Wahlergebnis: In der Grafikserie oben erfahren Sie ab Sonntag, 18 Uhr, wie die Parteien bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt abgeschnitten haben, wer die Gewinner und die Verlierer sind und was das für die Sitzverteilung und mögliche Koalitionen bedeutet. Die Zahlen werden am Wahlabend mehrmals aktualisiert, sobald neue Daten der Forschungsgruppe Wahlen vorliegen.
Prognose, Hochrechnung, Wahlergebnis - was ist der Unterschied?
So stimmen die Wahlkreise
Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden in den Wahlkreisen ab? Sobald mindestens ein Viertel der Wahlbezirke eines Wahlkreises ausgezählt ist, finden Sie die Ergebnisse hier:
Außerdem zeigen wir ab Sonntagabend hier weitere Grafiken zur Wahl: wie die Menschen die Spitzenkandidaten - vor allem Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) und Herausforderer Ulrich Siegmund (AfD) - und die Parteien beurteilen, welche Probleme die Menschen in Sachsen-Anhalt beschäftigen, wie sich das Wahlverhalten nach Alter unterscheidet und viele weitere Hintergründe.
Letztes Politbarometer vor der Wahl in Sachsen-Anhalt
Die Ergebnisse des ZDF-Politbarometers Extra zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vom 3. September finden Sie hier:
ZDF-Politbarometer Extra:Sachsen-Anhalt: AfD deutlich stärker als CDU
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