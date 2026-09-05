Sachsen-Anhalt wählt einen neuen Landtag. Hier finden Sie ab Sonntagabend alle Grafiken - von der Prognose über mögliche Koalitionen bis zum Wahlverhalten.

Von der Prognose über die Hochrechnungen bis zum Wahlergebnis: In der Grafikserie oben erfahren Sie ab Sonntag, 18 Uhr, wie die Parteien bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt abgeschnitten haben, wer die Gewinner und die Verlierer sind und was das für die Sitzverteilung und mögliche Koalitionen bedeutet. Die Zahlen werden am Wahlabend mehrmals aktualisiert, sobald neue Daten der Forschungsgruppe Wahlen vorliegen.

Prognose, Hochrechnung, Wahlergebnis - was ist der Unterschied?

Prognose Wenn die Wahllokale um 18 Uhr schließen, veröffentlicht die Forschungsgruppe Wahlen ihre Prognose. Sie basiert auf einer Umfrage - Menschen, die aus dem Wahllokal kommen, werden gebeten, einen kurzen Fragebogen auszufüllen, in dem auch nach ihrer Wahlentscheidung gefragt wird. Sowohl Wahllokale als auch Befragte werden nach einem Zufallsprinzip ausgewählt. Hochrechnung Während die Prognose nur auf einer Befragung beruht, fließen in die Hochrechnung Auszählungsergebnisse ein. Weil im Lauf des Abends immer mehr amtliche Teilergebnisse zur Verfügung stehen, kann das Wahlergebnis immer genauer hochgerechnet werden. Zwischenergebnis Am Wahlabend werden laufend Stimm- und Wahlbezirke ausgezählt und auf Webseiten wie der der Landeswahlleitung veröffentlicht. Die Summe dieser Zwischenergebnisse kann sich von der Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen unterscheiden, weil bei den Zwischenergebnissen nur aufaddiert, aber nicht hochgerechnet wird. Sind ländliche Wahlkreise zum Beispiel schneller ausgezählt als städtische, ist zu erwarten, dass das amtliche Endergebnis anders ausfällt als ein Zwischenergebnis. Solche Effekte werden in der Hochrechnung berücksichtigt. Ergebnis Erst wenn der letzte Wahlbezirk ausgezählt ist, veröffentlicht die Landeswahlleitung ein vorläufiges Ergebnis. In der Folge kann es nochmal Überprüfungen geben, daher dauert es einige Zeit bis zum endgültigen amtlichen Ergebnis. Es weicht in der Regel minimal vom vorläufigen Ergebnis ab.

So stimmen die Wahlkreise

Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden in den Wahlkreisen ab? Sobald mindestens ein Viertel der Wahlbezirke eines Wahlkreises ausgezählt ist, finden Sie die Ergebnisse hier:

Landtagswahl in Karten : Sachsen-Anhalt: Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ab? Die Ergebnisse aus den Wahlkreisen finden Sie ab Sonntagabend hier. von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries, M. Zajonz Grafiken

Außerdem zeigen wir ab Sonntagabend hier weitere Grafiken zur Wahl: wie die Menschen die Spitzenkandidaten - vor allem Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) und Herausforderer Ulrich Siegmund (AfD) - und die Parteien beurteilen, welche Probleme die Menschen in Sachsen-Anhalt beschäftigen, wie sich das Wahlverhalten nach Alter unterscheidet und viele weitere Hintergründe.

Letztes Politbarometer vor der Wahl in Sachsen-Anhalt

Die Ergebnisse des ZDF-Politbarometers Extra zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vom 3. September finden Sie hier:

ZDF-Politbarometer Extra : Sachsen-Anhalt: AfD deutlich stärker als CDU Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die AfD mit Abstand stärkste Partei. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer Extra. Die CDU müsste mit Verlusten rechnen. mit Video 4:11 Exklusiv

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Am Sonntag entscheidet sich, wer künftig im Landtag von Sachsen-Anhalt sitzt. Im Mittelpunkt der Wahl stehen die wirtschaftliche Zukunft, der Lehrkräftemangel und die Sorge um fehlende Arbeitsplätze. 04.09.2026 | 2:36 min