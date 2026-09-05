  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Landtagswahl Sachsen-Anhalt: Alle Ergebnisse in Grafiken

Grafiken

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:Alle Zahlen zur Wahl in Grafiken

Kathrin Wolff

von Kathrin Wolff

|

Sachsen-Anhalt wählt einen neuen Landtag. Hier finden Sie ab Sonntagabend alle Grafiken - von der Prognose über mögliche Koalitionen bis zum Wahlverhalten.

Wahl am 06.09.2026

Von der Prognose über die Hochrechnungen bis zum Wahlergebnis: In der Grafikserie oben erfahren Sie ab Sonntag, 18 Uhr, wie die Parteien bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt abgeschnitten haben, wer die Gewinner und die Verlierer sind und was das für die Sitzverteilung und mögliche Koalitionen bedeutet. Die Zahlen werden am Wahlabend mehrmals aktualisiert, sobald neue Daten der Forschungsgruppe Wahlen vorliegen.

Prognose, Hochrechnung, Wahlergebnis - was ist der Unterschied?

So stimmen die Wahlkreise

Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden in den Wahlkreisen ab? Sobald mindestens ein Viertel der Wahlbezirke eines Wahlkreises ausgezählt ist, finden Sie die Ergebnisse hier:

Landtagswahl in Karten
:Sachsen-Anhalt: Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen

Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ab? Die Ergebnisse aus den Wahlkreisen finden Sie ab Sonntagabend hier.
von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries, M. Zajonz
Eine Collage aus Symbolen der einzelnen Parteien und dem Wappen von Sachsen-Anhalt hinter einer Wahlkreiskarte.
Grafiken

Außerdem zeigen wir ab Sonntagabend hier weitere Grafiken zur Wahl: wie die Menschen die Spitzenkandidaten - vor allem Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) und Herausforderer Ulrich Siegmund (AfD) - und die Parteien beurteilen, welche Probleme die Menschen in Sachsen-Anhalt beschäftigen, wie sich das Wahlverhalten nach Alter unterscheidet und viele weitere Hintergründe.

Letztes Politbarometer vor der Wahl in Sachsen-Anhalt

Die Ergebnisse des ZDF-Politbarometers Extra zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vom 3. September finden Sie hier:

ZDF-Politbarometer Extra
:Sachsen-Anhalt: AfD deutlich stärker als CDU

Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die AfD mit Abstand stärkste Partei. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer Extra. Die CDU müsste mit Verlusten rechnen.
mit Video4:11
Wahlplakate für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, und Sven Schulze (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt
Exklusiv

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Sachsen-Anhalt vor der Landtagswahl

Am Sonntag entscheidet sich, wer künftig im Landtag von Sachsen-Anhalt sitzt. Im Mittelpunkt der Wahl stehen die wirtschaftliche Zukunft, der Lehrkräftemangel und die Sorge um fehlende Arbeitsplätze.

04.09.2026 | 2:36 min
Über dieses Thema berichtet das ZDF in zahlreichen Sendungen, unter anderem in "Wahl in Sachsen-Anhalt" am 06.09.2026 ab 17:40 Uhr.
Themen
Wahl in Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt